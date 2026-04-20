El PSOE denuncia que el nuevo centro de crisis contra la violencia sexual de Ibiza incumple la ley al no ofrecer atención presencial las 24 horas todos los días

El PSOE del Consell de Ibiza ha cargado este lunes contra la apertura del nuevo centro de crisis 24 horas, llamado Espai Savina, para víctimas de violencia sexual al considerar que incumple la ley y evidencia la “incompetencia” del equipo de gobierno de Vicent Marí por haber dejado perder un millón de euros en ayudas para su puesta en marcha.

Según ha denunciado la consellera socialista, Aída Alcaraz, el centro no cumple con lo que establece la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fija una atención telefónica y presencial durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Sin embargo, el recurso inaugurado por el Consell solo ofrecerá atención presencial de 8.00 a 20.00 horas en días laborables, mientras que fuera de ese horario la asistencia será únicamente telefónica. Alcaraz, que ha asistido al acto de presentación del recurso, ha expresado la “profunda decepción” de su grupo por las condiciones en las que entra en funcionamiento el centro. A su juicio, la falta de implicación del Partido Popular en las políticas de protección a la mujer ha dado lugar a un servicio que “nace cojo” y que no se ajusta a la normativa vigente.

“Es inadmisible que el PP presente como un éxito un centro que no ofrece refugio presencial a una víctima si la agresión ocurre un sábado por la noche o un domingo”, ha afirmado la consellera socialista.

Un millón perdido

El PSOE atribuye esta situación a la renuncia del Consell de Ibiza a los recursos económicos que le ofrecía el Estado. En este sentido, Alcaraz ha recordado que la institución insular dejó perder un millón de euros de fondos europeos puestos a su disposición por el Ministerio de Igualdad, una financiación que, según ha señalado, habría permitido dotar al centro de los medios necesarios para ajustarse a los estándares de calidad y legalidad exigidos.

Para los socialistas, este episodio supone una nueva muestra del “desinterés” del Partido Popular de Vicent Marí por las políticas de igualdad. Alcaraz ha criticado que la gestión del Consell impide dar una respuesta “eficiente y eficaz” a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia sexual en la isla.

El Grupo PSOE ha exigido al presidente del Consell que rectifique de manera inmediata y amplíe los horarios y servicios del centro para evitar que ninguna mujer quede desatendida en los momentos de mayor vulnerabilidad