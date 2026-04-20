Prohens considera la regularización de inmigrantes "una cuestión oportunista y de improvisación" y augura un "efecto llamada"

La presidenta balear Marga Prohens se ha mostrado contundente respecto a la regularización de inmigrantes. "No se trata de una cuestión de humanidad ni de dignidad, sino que es una cuestión oportunista y de improvisación", ha denunciado este lunes en la inauguración en Ibiza del centro de crisis Espai Savina para mujeres víctimas de agresiones sexuales.

Prohens acusa al Gobierno de provocar confusión respecto al certificado de vulnerabilidad. "Vemos caos, improvisación, engaños y miles de personas que están abocadas a dirigirse a los ayuntamientos a solicitar un certificado de vulnerabilidad como si fuera una cosa automática", afirma la presidenta balear. "Estos certificados requieren de un proceso y un seguimiento. Y en la Delegación del Gobierno se han lavado las manos a la hora de dotar de recursos extraordinarios un proceso que es extraordinario y que supondrá una sobrecarga de trabajo para los ayuntamientos", denuncia Prohens.

Efecto llamada

La presidenta de Baleares denuncia también que se trata de un proceso "sin las garantías más básicas". "Muestra de ello es la postura de la Unión Europea y sus países, que han dicho que estas personas regularizadas lo estarán solo en España, no en el resto de Europa", asegura. Con ello, explica Prohens, "el efecto llamada está garantizado". La presidenta balear considera que, mientras que antes inmigrantes que llegaban continuaban hacia países europeos, ahora se quedarán. "Ya no se irán, ahora se quedarán. Es un proceso que no ha tenido en cuenta el crecimiento demográfico de las islas, la situación de los servicios públicos, ya sea sanidad, educación o servicios sociales, la emergencia habitacional, y no se ha tenido en cuenta la capacidad de integración del territorio. ¿Cuántas de estas personas pueden acceder a una vivienda digna?", opina Prohens.

"Cualquier persona que venga a estas islas, como ha pasado siempre a lo largo de su historia, a trabajar, a contribuir, a buscar una vida mejor e iniciar un proyecto de vida, y que venga con voluntad de integrarse y respetar nuestras leyes y nuestras costumbres, aquí encuentra su casa", opina Prohens. "La crisis migratoria tiene a Ibiza y Formentera como fronteras del sur de Europa y tenemos un Gobierno que se niega a protegerlas y a actuar en origen, lo que traerá mayor presión sobre los servicios públicos", denuncia.