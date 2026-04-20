La Policía Local de Ibiza y la Policía Nacional se preparan para el desalojo de Sa Joveria

El Ayuntamiento de Ibiza contará con una decena de agentes de la Policía Local y la colaboración de la Policía Nacional para el desalojo del asentamiento de infraviviendas de Sa Joveria previsto a las 10 horas de mañana 21 de abril. El Consistorio añade en una nota que pondrá a disposición de los residentes en la zona ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos no acompañados.

Además, instalará unas carpas junto al acceso próximo al Recinto Ferial con técnicos de servicios sociales para atender a quienes puedan necesitar de sus prestaciones. Este dispositivo estará complementado por otros especialistas que recibirán a quienes vengan de la carpa para tramitar los servicios a los que puedan acceder. El Ayuntamiento señala que actualmente hay diez expedientes en servicios sociales con intervenciones abiertas relacionados con personas alojadas en estos asentamientos.

Por último, también acudirán al lugar del desalojo técnicos municipales de medio ambiente con la tarea de controlar la gestión de los residuos que pueda haber en las parcelas afectadas.