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La Policía Local de Ibiza y la Policía Nacional se preparan para el desalojo de Sa Joveria

El Ayuntamiento de Ibiza desplegará un dispositivo que incluirá efectivos de servicios sociales y técnicos de medio ambiente

Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional en el asentamiento de Sa Joveria

Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional en el asentamiento de Sa Joveria / J.A. Riera

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza contará con una decena de agentes de la Policía Local y la colaboración de la Policía Nacional para el desalojo del asentamiento de infraviviendas de Sa Joveria previsto a las 10 horas de mañana 21 de abril. El Consistorio añade en una nota que pondrá a disposición de los residentes en la zona ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos no acompañados.

Además, instalará unas carpas junto al acceso próximo al Recinto Ferial con técnicos de servicios sociales para atender a quienes puedan necesitar de sus prestaciones. Este dispositivo estará complementado por otros especialistas que recibirán a quienes vengan de la carpa para tramitar los servicios a los que puedan acceder. El Ayuntamiento señala que actualmente hay diez expedientes en servicios sociales con intervenciones abiertas relacionados con personas alojadas en estos asentamientos.

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Por último, también acudirán al lugar del desalojo técnicos municipales de medio ambiente con la tarea de controlar la gestión de los residuos que pueda haber en las parcelas afectadas.

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