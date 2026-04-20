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La piloto e 'influencer' Savina Paul cambia la cabina del avión en Ibiza por "algo muy especial": "No he venido a volar"

La creadora de contenido Savina Paul aprovecha su viaje a Ibiza para explorar una faceta distinta

La piloto Savina Paul en el puerto de Ibiza

La piloto Savina Paul en el puerto de Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La creadora de contenido y piloto Savina Paul ha sorprendido a sus seguidores tras compartir un vídeo desde Ibiza en el que deja claro que, en esta ocasión, su viaje no tiene nada que ver con la aviación. "Hoy tengo un día larguísimo por delante… y no precisamente para volar", explica al inicio de la grabación.

Lejos de los mandos de un avión, Savina Paul se ha desplazado a la isla para participar en el rodaje de una campaña de verano, una experiencia que, según reconoce, todavía está asimilando. El proyecto la sitúa frente a las cámaras en un entorno muy distinto al habitual, mostrándola en una faceta más cercana al mundo de la moda y la publicidad.

'Running' en el puerto de Ibiza

Antes de comenzar la jornada de grabación, la influencer arranca el día con una sesión de "running therapy" en el puerto de Ibiza. Recorre varios puntos emblemáticos de la ciudad, incluyendo su primera visita a Dalt Vila.

Durante el recorrido, que suma unos seis kilómetros, fija como objetivo llegar hasta el faro y regresar, combinando deporte y turismo. Como es habitual en su rutina, la actividad termina con una parada para tomar un café, un momento que define como "imprescindible tras correr".

Un rodaje profesional en localizaciones icónicas

Tras el entrenamiento, la jornada continúa con maquillaje, peluquería y el inicio del rodaje junto a un equipo profesional. La piloto describe la experiencia como "otro nivel" y destaca la organización y el cuidado por los detalles en cada escena.

Las localizaciones elegidas refuerzan el atractivo visual del proyecto. Entre ellas, destaca Platges de Comte, donde el equipo graba varias tomas al atardecer. Según explica, el contraste entre la realidad —con la playa llena de gente— y el resultado captado por la cámara resulta sorprendente incluso sin edición.

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Una experiencia fuera de su rutina habitual

Acostumbrada a documentar su día a día como piloto, este viaje a Ibiza representa un cambio significativo en su rutina. La propia influencer reconoce que lo más valioso de la experiencia ha sido precisamente eso: enfrentarse a algo diferente y compartirlo con un equipo creativo.

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