Pasta, capoeira y Erasmus+: Sa Colomina cierra sus aventuras culturales en Italia

Un grupo de 10 alumnos de 4º de la ESO y dos profesores del IES Sa Colomina han regresado de Módena (Italia) tras completar una semana de intercambio cultural y académico. Esta estancia no solo ha servido para profundizar en la cultura italiana, sino que ha supuesto el cierre de las actividades fuera de la isla del alumnado del centro para el presente curso escolar, dentro del marco de la acreditación Erasmus+.

El intercambio, que se inició con la visita de los alumnos italianos a Ibiza del 22 al 28 de marzo, vivió su segunda fase a partir del pasado 13 de abril. A su llegada a Italia, los estudiantes españoles "fueron recibidos con una emotiva bienvenida por parte de las familias anfitrionas", quienes prepararon pancartas y muestras de afecto que reflejan el "fuerte vínculo creado entre ambos grupos en muy poco tiempo", explican desde el centro.

Alumnos en el intercambio cultural de IES Sa Colomina en Italia. / IES Sa Colomina

Inmersión académica, bienestar y cultura

Durante su estadía, los alumnos "se integraron plenamente en el centro escolar italiano, donde fueron recibidos oficialmente por el equipo directivo, que destacó el valor de este tipo de iniciativas para fomentar el aprendizaje, la cooperación y la ciudadanía europea". Como símbolo de agradecimiento, se realizó un intercambio de obsequios.

El programa de actividades fue diseñado para "fomentar tanto el aprendizaje como el bienestar emocional". Los estudiantes participaron en talleres de capoeira y dinámicas de mindfulness orientadas a fortalecer la cohesión del grupo. En el ámbito cultural, exploraron el centro histórico de Módena, la zona de San Geminiano y su catedral, además de participar en una yincana por equipos para descubrir la ciudad de forma dinámica.

Arte, historia y conciencia europea

La expedición, "visitó el Palacio de los Museos, analizaron las colecciones de la familia Este mediante actividades interactivas, y recorrió el mercado local para conocer la gastronomía de la región". Desde el centro añaden que el intercambio "incluyó también una excursión a Bolonia, en la Piazza Maggiore, el conjunto de Santo Stefano y sus emblemáticas torres medievales".

Alumnos del programa Erasmus en el Palacio de Los Museos Italia. / IES Sa Colomina

"En el plano formativo, los estudiantes participaron en una sesión sobre la Unión Europea en la Oficina de la Unión Europea en Módena, donde profundizaron en los valores y pusieron a prueba sus conocimientos mediante actividades interactivas, concluyendo la jornada con la entrega de los certificados oficiales de asistencia". La experiencia, añaden, "finalizó con una visita a una fábrica tradicional de vinagre balsámico de Módena, donde conocieron su proceso de elaboración y realizaron una cata técnica".

Desde la coordinación Erasmus+ del IES Sa Colomina concluyen que esta última actividad del curso fuera de la isla, "ha sido un éxito rotundo". "Esta experiencia no solo ha favorecido el aprendizaje académico y lingüístico, sino que ha impulsado el desarrollo personal y la creación de lazos internacionales que perdurarán en el tiempo", señalan. Con este viaje a Italia, el instituto "reafirmó su compromiso con la excelencia educativa y la ciudadanía europea".