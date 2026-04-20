Tras los pasos de dos ordenanzas modélicas para evitar el despilfarro de agua en las piscinas de Ibiza

Santa Eulària -cuyo ejemplo siguió la Alianza del Agua para redactar el borrador de ordenanza para los municipios de Vila, Sant Antoni y Sant Joan- prohíbe «el vaciado total de piscinas públicas y privadas, que solo se podrá hacer en caso de reparación o por motivos sanitarios», especifica en su normativa. «Cuando se deba vaciar y/o llenar una piscina se deberá avisar al Servicio Municipal de Aguas, quien determinará los horarios y los caudales máximos de vertido o llenado con el objetivo de no alterar el normal funcionamiento de las redes», algo que no se hizo en Sant Antoni.

De hecho, fueron técnicos de Facsa los que, tras comprobar que tres hoteles llenaban simultáneamente sus piscinas de día, dejando sin agua a los vecinos de Caló des Moro, pidieron a sus responsables que pararan y llevaran a cabo el llenado de noche.

«Los hoteles y las viviendas plurifamiliares y unifamiliares deben disponer un sistema para la reutilización de agua sobrante de las piscinas»

Prohibida el agua de la red de sanamiento

En la ordenanza de Sant Josep queda «expresamente prohibido el llenado de piscinas y el riego de jardines con agua de la red de abastecimiento de agua», que fue la usada en Sant Antoni hace una semana.

Además, se indica en ella que «los hoteles y las viviendas plurifamiliares y unifamiliares deben disponer un sistema para la reutilización de agua sobrante de las piscinas» y que «en situaciones de sequía declarada o de escasez de recursos hídricos, se puede restringir el llenado de los vasos o el vaciado en determinadas épocas del año».