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Oportunidad en Ibiza: vivienda de obra nueva por 530.000 euros

Se ubica junto a Cala Gració y Caló des Moro

Vista exterior de la vivienda.

Vista exterior de la vivienda. / Villa Collection

Redacción Digital

Ibiza

Un piso de un dormitorio en Sant Antoni se anuncia en el portal inmobiliario Tucasa.com por 530.000 euros. Según figura en el anuncio, el inmueble cuenta con 54 metros cuadrados construidos, un dormitorio y un baño, lo que arroja un precio de 9.815 euros por metro cuadrado. La vivienda forma parte de una "exclusiva promoción de obra nueva" levantada en un edificio "de estilo ibicenco", ubicado en la costa oeste de la isla, a unos 15 minutos de Ibiza ciudad y a 25 minutos del aeropuerto.

El anuncio destaca su cercanía al paseo marítimo y al mar, así como su ubicación junto a Cala Gració y Caló des Moro, dos de las zonas más apreciadas de Sant Antoni. Además, el complejo dispone de una gran piscina en un jardín comunitario, aunque entre las características del inmueble también se menciona la posibilidad de incorporar opciones como jacuzzi o piscina en la terraza, además de solárium en la azotea y cocina exterior.

Ubicación de la nueva pormoción.

Ubicación de la nueva pormoción. / Villa Collection

La vivienda, situada en primera planta, dispone de 54 metros cuadrados interiores y de otros 48 metros cuadrados de espacio exterior privado. La distribución incluye salón, comedor y cocina con salida a la terraza, además de un dormitorio y un baño. El portal inmobiliario subraya también que el apartamento disfruta de vistas al mar y de privacidad.

Domótica y aerotermia

En cuanto al diseño, la promoción apuesta por "acabados de piedra blanca, madera natural, líneas depuradas y grandes ventanales para potenciar la luz natural". También incorpora elementos propios de las promociones de alta gama, como iluminación de bajo consumo, domótica y sistema de aerotermia.

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Otro de los aspectos que resalta el anuncio es que el comprador puede "personalizar su futuro hogar". A ello se suman plazas de aparcamiento y trasteros, que se ofrecen aparte desde 27.000 euros.

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