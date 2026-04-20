Una nueva fiesta aterriza en Ibiza: Sa Breix, una verbena payesa

IAA TUU, un grupo de amigos y amigas de Sant Jordi de ses Salines que ya participó activamente en las fiestas de Sant Jordi de 2024, presenta Sa Breix, una nueva fiesta que se celebra por primera vez dentro del programa de las Festes de Sant Jordi 2026 y que, según explica el colectivo, nace directamente de "su entorno y su gente".

Este encuentro se ha programado para el 24 de abril en la plaza de Sant Jordi a partir de las 20 horas, aunque la jornada comenzará a las 19 horas con el I Campionat de Llançament de Carretó i Espardenya, también organizado por IAA TUU en el mismo espacio.

El grupo retoma así su actividad después de un año de pausa y lo hace, según explica, "con las pilas cargadas" y con una propuesta que quiere convertirse en un punto de encuentro entre la tradición y "el espíritu más moderno y festivo". IAA TUU define Sa Breix como una iniciativa cercana, fresca y pensada para todos los públicos.

Según destaca el colectivo, se plantea como una fiesta de pueblo en la que conviven la vida de campo y el glamur, el trabajo y la celebración, la tierra y "el brillo". Todo ello se traducirá, siempre según sus promotores, en una "estética muy marcada, colorida y con mucha personalidad", en la que el rosa será el protagonista.

Desde reguetón hasta rock y pop español

En el apartado musical, Sa Breix quiere abarcar distintos estilos para llegar a todos los públicos, desde reguetón hasta rock y pop español, además de canciones de grupos míticos de la escena local. La noche contará también con artistas invitados que, según IAA TUU, se han sumado a esta iniciativa para reforzar una fiesta que se presenta como preludio del verano y del buen tiempo.

Con esta doble propuesta, IAA TUU quiere ir más allá de una simple fiesta y recuperar, según sostiene, "el espíritu participativo, irónico y cercano" de las fiestas de pueblo, con la invitación tanto a vecinos como a visitantes a sumarse a la experiencia.