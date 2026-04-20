Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza

El uso del parasol en el coche, habitual para combatir el deslumbramiento solar, puede salir caro si no se emplea correctamente. La Guardia Civil ha puesto el foco en esta práctica, especialmente en zonas con alta exposición solar como Ibiza, donde las condiciones de luz pueden afectar directamente a la conducción.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las horas de sol, muchos conductores recurren a este elemento para mejorar la visibilidad. Sin embargo, su uso indebido puede provocar el efecto contrario: reducir el campo de visión o generar distracciones al volante. En estos casos, la normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 200 euros e incluso la retirada de hasta dos puntos del carné de conducir.

El parasol, bajo vigilancia por motivos de seguridad

El problema no está en el uso del parasol en sí, sino en cómo se utiliza. El Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe mantener en todo momento la atención y un campo de visión adecuado de la vía. Cualquier elemento que interfiera en estas condiciones puede considerarse una infracción.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el espejo incorporado en muchos parasoles. Su uso durante la conducción puede desviar la atención del conductor, obligándole a apartar la vista de la carretera, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Dispositivos contra el sol: qué está permitido y qué no

La normativa también regula otros sistemas utilizados para evitar el deslumbramiento, como cortinillas, láminas adhesivas o parasoles portátiles. En este sentido, se establece que:

No pueden instalarse elementos que dificulten la visibilidad del conductor.

Está prohibido manipular estos dispositivos mientras se conduce.

No deben interferir en el uso de los retrovisores.

Además, el reglamento deja claro que la superficie acristalada del vehículo debe garantizar una visión completamente despejada de la vía, sin obstáculos ni elementos no homologados.

Restricciones en ventanillas y parabrisas

Otro punto clave es la ubicación de estos dispositivos. Está prohibido colocarlos en el parabrisas o en las ventanillas delanteras, tanto del conductor como del copiloto. Solo se permite su uso en las ventanillas traseras, y siempre que el vehículo disponga de dos espejos retrovisores exteriores en condiciones adecuadas.

Asimismo, el uso de cristales tintados no homologados también está sancionado, al considerarse un elemento que puede comprometer la seguridad vial.