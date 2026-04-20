Lynn Goldsmith en Ibiza: "A los 16 años era más de los Rolling Stones, los que llevaban botas como las de The Beatles no eran guays"

Cuatro pares de botas y pantalones de traje. Esa fue la primera imagen que publicó la fotógrafa Lynn Goldsmith en 1964 en el Miami Herald y también la primera imagen que mostró en su conferencia este domingo en la clausura del II Congreso del festival Sant Josep és Foto. No se trata, sin embargo, de unos pantalones y unas botas cualquiera, sino que pertenecen a The Beatles. Decidió fotografiarlos al recordarle a los zapatos y la vestimenta habitual de James Brown.

"Siendo de Detroit, ciudad conocida por los motores, me identificaba más con grupos como los Rolling Stones. Para mí, que entonces tenía 16 años, alquien que llevaba botas como esas que llevaban The Beatles no eran guays", bromea Goldsmith al comienzo de su ponencia, haciendo reir a algunos de los asistentes. "Los Stones siempre han sido mi banda número uno", confirma la fotografa. Con ellos estuvo de gira en 1978, donde comprobó el fervor de más de 100.000 personas que llenaban estadios en cada concierto. Al final de cada uno, Mick Jagger hacía un gesto de agradecimiento juntando las dos manos a la altura de la cara. "Me fijé y le pregunté si me podía situar tras él cuando volviera a hacerlo y me respondió que sí. Allí pude experimentar y entender esa adrenalina que hace que nunca quieran parar de girar, aunque tengan 82 años", reflexiona la artista.

La jornada de Sant Josep es foto, en imágenes / J.A Riera

Fan o fotógrafa

A pesar de ser su grupo preferido, Goldsmith explica que nunca se ha sentido fan de ningún grupo ni artista. Exceptuando Bob Dylan. "Fue la única vez que me he llegado a sentir algo intimidada, ya que para mí había sido como un dios a los 14 años. Entonces me pregunté, ¿eres fan o eres fotógrafa?", explica. Goldsmith recuerda cómo fue este primer encuentro con Dylan, quien en un inicio no quería más fotografías alegando que ya tenía un fotógrafos. "Le respondí que con un fotógrafo tendría un punto de vista, mientras que con dos tendría dos puntos de vista. Entonces rió y accedió", explica Goldsmith.

Goldsmith califica su fotografía de "humana", al tratar de empatizar y entender a los artistas para transmitir su esencia en las fotos. "Tenía relaciones cercanas con ellos para sacar la foto desde un punto de vista humano. Al final hasta se olvidaban de que estaba allí fotografiando", cuenta la artista.

Imagen de un concierto de los Rolling Stones de Lynn Goldsmith / JA RIERA

Patti Smith

Una de las artistas con las que estrechó una mayor relación fue Patti Smith. "Es muy importante encontrar a alguien a quien le guste ser fotografiado y se sienta cómodo, que se relaje ante la cámara. Y con Patti fue muy fácil, fue siempre muy colaborativa y emocionante, incluso me impulsaba en mi carrera artística. Fue mi musa fotográfica", destaca Goldsmith.

Con quien también mantiene buena relación, cuenta, es con la banda británica The Police, a quienes retrató durante los primeros años de su carrera. "Al principio no tenía ni idea de quiénes eran, por lo que no quise reservar un estudio de grabación y los cité en la calle", confiesa la fotógrafa. "Fueron tan geniales y tan inteligentes que también trabajamos en estudios y fui a verles actuar", añade la fotógrafa. "Me gusta trabajar con gente, ya sea Patti o The Police, con la que tenga intereses en común", destaca la fotógrafa.

También Bruce Springsteen pasó entre sus focos durante sus primeros años de carrera, a quien trató de retratar como "el chico de Nueva Jersey" que era. "Siempre busco localizaciones que representen la identidad de los músicos", argumenta.