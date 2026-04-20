Llama la atención: Que Marí Bosó haya sido reelegido como presidente del PP de Ibiza con el 100% de los votos

Que José Vicente Marí Bosó sea reelegido como líder del PP de Ibiza con un cien por cien de los votos. Una unanimidad que el propio político se tomó a broma e incluso se permitió un chascarrillo en su discurso: «Si hoy es sábado esto es Bulgaria, o casi casi», en referencia a los búlgaros soviéticos que para disimular nunca alcanzaban el 100% de los votos.

Llama la atención

Los datos de la directora general de Economía y Estadística del Govern, Catalina Barceló, que señalan que las familias de las islas dedican más que la media española a gastos como vivienda, alimentos y transporte mientras que invierten menos que en el resto de España en ropa, sanidad, información, restaurantes, cuidado persona, y, sobre todo, en educación.

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La reflexión que hace el fotógrafo Joan Costa sobre la desaparición de las tradiciones y costumbres de Ibiza y la pérdida de la identidad ibicenca. Costa recuerda que todo eso apenas cambió en ocho siglos, desde la conquista de la Corona de Aragón en 1235 y, sin embargo, en apenas 50 años muchas imágenes y acciones habituales que marcaban la esencia de la isla se han extinguido.