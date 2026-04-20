El legado visual de Toni Pomar centra una nueva cita con el fotolibro exprés en Ibiza

El festival Sant Josep és Foto continúa su programación tras la clausura del II Congreso de Fotografía y lo hace con uno de sus actos más esperados: un homenaje al fotógrafo ibicenco Toni Pomar en una nueva sesión de Fotolibro Exprés. La cita tendrá lugar mañana, a las 20 horas, en las oficinas municipales de Sant Jordi, con acceso gratuito.

La actividad pondrá el foco en tres publicaciones fundamentales en la trayectoria de Pomar: ‘Eivissa as New York’ (1990), plantea un diálogo sugerente entre la isla y el imaginario urbano, en una propuesta que desborda la simple comparación para abrir un juego de resonancias visuales y culturales. 'Ibiza. La nave de piedra' (1991), por su parte, se adentra en una lectura más simbólica y contemplativa del territorio, reforzada por el texto de Antonio Colinas, en la que la isla aparece como cuerpo, memoria y construcción espiritual. En 'Alfabet' (1999), uno de los títulos más personales de su producción, Pomar despliega una investigación más íntima y depurada, donde la fotografía se acerca a la idea de escritura visual y a una poética de los signos.

Toni Pomar (Ibiza, 1960) ocupa un lugar singular en la historia visual reciente de la isla. En su obra, lo cotidiano adquiere densidad simbólica y los elementos más cercanos del entorno insular se convierten en materia de exploración poética. La luz, las texturas, las formas y los silencios del paisaje se articulan en sus imágenes con una mirada que no se limita a documentar, sino que interpreta y transforma.

Del libro 'Eivissa as New York' junto a Toni Roca / Toni Pomar

Una extensión natural del acto fotográfico

La elección de estos tres fotolibros responde a su capacidad para mostrar la amplitud de registros de una obra coherente y reconocible. A través de ellos se hace visible una manera de entender el libro como una extensión natural del acto fotográfico. No se trata únicamente de reunir imágenes, sino de ordenarlas, relacionarlas y hacer que dialoguen entre sí para generar nuevos sentidos. La secuencia, la edición y el ritmo narrativo adquieren así un papel central, hasta el punto de que el fotolibro se convierte en una obra en sí misma.

Ese será precisamente uno de los ejes de la sesión de Fotolibro Exprés: reivindicar el libro como lugar de creación y no solo como soporte de reproducción. En el caso de Toni Pomar, esta dimensión resulta especialmente significativa, ya que su trabajo encuentra en el formato editorial un espacio idóneo para desplegar matices, asociaciones y capas de lectura que van más allá de la imagen aislada. Sus fotolibros permiten entrar en su universo con una cadencia distinta, pausada, atenta al detalle y abierta a la contemplación.

Del libro 'Alfabet' (1999) / Toni Pomar

La cita de mañana se presenta así como una invitación a redescubrir a un autor imprescindible, con una conversación amplia sobre la memoria visual de Ibiza, el valor cultural del fotolibro y la vigencia de las miradas que han sabido leer el territorio con profundidad, sensibilidad y rigor. En el centro de esa conversación estará Toni Pomar, cuya obra sigue ofreciendo claves para pensar la imagen como representación, experiencia, lenguaje y pensamiento.

El festival Sant Josep és Foto mantiene abiertas sus exposiciones en Can Jeroni, Can Curt y el Auditori Caló de s’Oli hasta el próximo 3 de mayo. Entre las próximas citas destacan la Maratón Fotográfica, el 26 de abril, y nuevas sesiones de proyecciones FotoCineColor.