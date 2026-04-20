Indignación en Playa d’en Bossa: "El Ayuntamiento autoriza fiestas que hacen imposible vivir en el barrio"

Los vecinos de la zona de Playa d’en Bossa han dicho "basta". Desde el pasado 17 de abril, los residentes que viven cerca del Hotel Mare Nostrum Vibra denuncian que es imposible llevar una vida normal. El motivo son las fiestas organizadas para grupos de Erasmus, que cada año por estas fechas llenan la zona de música a un volumen insoportable y de jóvenes bebiendo en plena calle.

Una vecina afectada ha enviado un video a Diario de Ibiza para mostrar la realidad que sufren a diario. En el mismo, grabado a las cinco y media de la tarde, se puede ver cómo el ruido de la fiesta invade las viviendas cercanas mientras grupos de jóvenes se concentran en los alrededores con bebidas. "Hablamos de una zona residencial donde vivimos familias, niños y gente mayor. No es justo que tengamos que aguantar esto", explica con indignación.

Una acción recurrente

Lo más sorprendente para los afectados es la respuesta que reciben al llamar a las autoridades. Según relata esta vecina, la Policía Local les ha confirmado que no dejan de recibir llamadas de protesta, pero que no pueden intervenir porque la fiesta cuenta con el permiso oficial del Ayuntamiento de Ibiza. Esta situación ha generado un profundo malestar, ya que los ciudadanos no entienden cómo se autorizan eventos que generan tantas molestias en un barrio donde vive gente todo el año.

La vecina lamenta que esta sea la imagen que el Ayuntamiento quiere proyectar de una ciudad que es "Patrimonio Mundial", como menciona la residente. Según su testimonio, ya se han presentado quejas a través del sistema de sugerencias de la web municipal, pero temen que, como ha pasado en años anteriores, la situación quede en nada. Los residentes insisten en que el ruido y el descontrol en las calles degradan el barrio y hacen que vivir allí sea, durante estos días, una tarea imposible.