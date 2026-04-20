Amplio dispositivo para extinguir un incendio en Sant Josep

Medios desplegados por la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural han colaborado en la extinción de un incendio urbano en Sant Josep que se ha producido esta tarde de lunes cerca del hotel Victoria, en la zona de Cala de Bou.

Tal y como indica en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, han sido necesarios para extinguir las llamas un medio aéreo, un vehículo autobomba, diez bomberos forestales y dos Agentes de Medio Ambiente (AMA).

Según testigos presenciales, un helicóptero ha llevado a cabo varias descargas de agua sobre el perímetro del fuego. El Parque Insular de Bomberos de Ibiza no ha intervenido en esta ocasión y todavía no se conocen los daños que hayan podido provocar las llamas ni la extensión de la zona afectada.