El IMS 2026 reivindica la pista de baile en Ibiza ante la irrupción de la IA y la digitalización

Ibiza volverá a situarse en el centro del debate internacional sobre la música electrónica con una nueva edición del International Music Summit (IMS), que este año se celebrará bajo el lema ‘Reclaim the Dancefloor’. El congreso pone el foco en "la necesidad de recuperar la esencia cultural de la pista de baile" en un momento marcado por transformaciones profundas, como la irrupción de la inteligencia artificial, la inversión empresarial y la acelerada digitalización del sector.

La jornada inaugural del miércoles arrancará con la presentación del IMS 2026 por parte de sus fundadores y con uno de los momentos más esperados del programa: el IMS Business Report, a cargo del analista Mark Mulligan. Este informe volverá a tomar el pulso a la industria global de la música electrónica con un repaso a sus tendencias culturales, financieras y económicas, además de ofrecer la valoración anual del sector, uno de los indicadores más seguidos por profesionales y empresas.

Entre los nombres más atractivos del primer día destaca también la presencia de Suzanne Ciani, pionera absoluta de la música electrónica y figura esencial en la historia del sintetizador modular. La compositora estadounidense, conocida como la ‘Diva del Diodo’ y célebre por haber creado el icónico sonido publicitario de las burbujas de Coca-Cola, abordará su trayectoria y la relación entre tecnología, arte y emoción. El miércoles incluirá además una keynote con 2manydjs / Soulwax y una entrevista de Pete Tong a Yann Pissenem, fundador y consejero delegado de The Night League, uno de los grandes arquitectos del ocio electrónico contemporáneo en Ibiza.

Otro de los debates con más carga política y social llegará en el Outdoor Stage con una mesa sobre comunidad y cultura en tiempos de conflicto y crisis. En ella participarán, entre otros, Sama’ Abdulhadi, gran referencia del techno palestino, junto a Dusan Kovacevic, del EXIT Festival, y Moody Mehran, en una conversación sobre poder, resistencia y creatividad en contextos de inestabilidad.

El jueves, el congreso profundizará en algunos de los grandes desafíos del presente y del futuro de la industria, como la inteligencia artificial aplicada a la producción musical, la monetización digital o el universo Web3. A ello se sumará una sesión sobre la nueva etapa del festival Sónar, con varios de sus principales responsables explicando hacia dónde camina una de las marcas más influyentes del panorama electrónico europeo.

Pero uno de los platos fuertes de esa jornada será el ya tradicional panel dedicado a Ibiza, este año bajo el título ‘Ibiza on the Brink: Paradise or Paradox?’. La mesa reunirá a representantes de algunas de las marcas más icónicas del entretenimiento de la isla, como Pacha, Amnesia, Ibiza Rocks o Chinois, para reflexionar sobre el delicado equilibrio entre crecimiento turístico, concentración empresarial, presión ecológica y preservación de la identidad cultural ibicenca.

Jornada formativa

La programación del viernes tendrá además un acento formativo y local con la participación de una veintena de alumnos del IES Isidor Macabich de Ibiza. Los estudiantes de primer curso de Vídeo, DJ y Sonido asistirán a un taller especializado organizado por AlphaTheta en Cala Llonga y también podrán presenciar algunas de las conferencias del día, en una iniciativa que conecta el Summit con las nuevas generaciones de profesionales de la isla.

El cierre correrá a cargo de Sister Bliss, integrante fundamental de Faithless y una de las voces más influyentes de la electrónica británica de las últimas décadas. Su intervención pondrá el broche a un congreso que, más allá de analizar cifras y tendencias, aspira a repensar el futuro de la música de baile sin perder de vista aquello que la convirtió en un fenómeno cultural global: su capacidad para emocionar, reunir y transformar la pista de baile.