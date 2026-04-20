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Ibiza instala 80 refugios en jardines municipales para proteger a la lagartija pitiusa

Los espacios han sido elaborados por usuarios de Apfem y buscan ofrecer cobijo seguro a una especie endémica amenazada por las serpientes

Voluntarios que participan en el proyecto de protección de la lagartija ibicenca.

Voluntarios que participan en el proyecto de protección de la lagartija ibicenca. / Ayuntamiento de Sant Josep

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha un proyecto para contribuir a la conservación de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una especie endémica protegida que se encuentra en situación vulnerable por la presencia de depredadores como las serpientes. La iniciativa contempla la instalación de 80 refugios en jardines de todo el municipio.

Por el momento, ya se han instalado 37 de estos refugios en zonas como Sant Jordi, sa Carroca, Can Burgos y Can Guerxo. En estos momentos, los trabajos se centran en el núcleo de Sant Josep y posteriormente continuarán en el resto de la localidad. Estos espacios están diseñados para que las lagartijas puedan resguardarse e incluso reproducirse de forma segura, lejos de la amenaza de los depredadores, apunta el Consistorio.

Proyecto municipal para la protección de la lagartija ibicenca.

Proyecto municipal para la protección de la lagartija ibicenca. / Ayuntamiento de Sant Josep

Un proyecto con valor social

Los refugios se han fabricado siguiendo las indicaciones técnicas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares (Cofib) y el Servicio de Protección de especies del Govern, y se han usado materiales reutilizables, como cajas de madera de fruta. Cada uno incorpora además un pequeño sello con la imagen de una lagartija para facilitar su identificación visual. Esta actuación complementa otras iniciativas municipales, como el reparto de trampas para combatir la presencia de serpientes.

La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, destaca en una nota de prensa el carácter transversal del proyecto. "Esta iniciativa nos hace mucha ilusión porque es un ejemplo claro de colaboración entre la Administración, la empresa privada y una entidad social. No solo estamos protegiendo nuestra fauna y nuestro medio ambiente, que sabemos que está bajo amenaza, sino que además lo hacemos generando un beneficio social para nuestra isla", señala.

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Voluntarios que participan en el proyecto de protección de las largatijas ibicencas.

Voluntarios que participan en el proyecto de protección de las largatijas ibicencas. / Ayuntamiento de Sant Josep

La coordinadora del servicio de Apfem, Raquel Aparicio, resalta en el mismo comunicado el "impacto positivo" que tiene esta labor en las personas participantes. "Les permite trabajar en equipo, desarrollar habilidades de atención y concentración, pero sobre todo les aporta un sentimiento de utilidad hacia la sociedad. Saben que su trabajo tiene una consecuencia real en la conservación de la isla y en la comunidad en la que viven”, explicó.

Proyecto de protección de la lagartija ibicenca en uno de los parques municipales.

Proyecto de protección de la lagartija ibicenca en uno de los parques municipales. / Ayuntamiento de Sant Josep

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