Ibiza estrena el Espai Savina, el primer centro de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual

Ibiza estrena su primer centro de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual, el Espai Savina, un espacio ubicado en el centro de Vila que no cuenta con ningún cartel ni señal identificativa para garantizar la protección de las mujeres. Aunque oficialmente ha sido inaugurado este lunes con la visita de la presidenta balear, Marga Prohens, el centro lleva atendiendo a mujeres agredidas sexualmente desde hace dos meses, derivadas por la Oficina de la Dona de Ibiza. El Espai Savina ofrece una primera asistencia inmediata a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido alguna agresión sexual, así como asesoramiento sobre los procedimientos a seguir, tanto para interponer una denuncia como acceder a los recursos disponibles, con atención psicológica y jurídica. El objetivo es ofrecer una "respuesta inmediata integral y coordinada a las víctimas".

El Espai Savina, dotado con dos despachos de intervención, una sala de reunión, un hall y una zona infantil, cuenta con cinco profesionales, entre psicólogos, juristas terapéuticos y auxiliares, a los que se les suma uno más de apoyo para dar cobertura durante periodos vacacionales, bajas laborales o cualquier otra circunstancia que pueda requerir el centro.

Visita de Marga Prohens al Espai Savina / J.A. Riera

Además, ya está funcionando el teléfono gratuito activo durante las 24 horas 900 009 888, que permite una primera atención y activar el servicio en cualquier momento.

"Este servicio arranca como complemento que deriva directamente de la Oficina de la Dona", explica Carolina Escandell, consellera insular de Bienestar Social. "Hasta ahora hemos estado trabajando a nivel interno, con casos derivados directamente de la Oficina de la Dona que ya estaban siendo atendidas", añade la consellera. En las próximas jornadas, agrega, desde el Consell realizarán "rondas" por todas las administraciones y centros sanitarios para dar a conocer este nuevo espacio. La consellera destaca el trabajo directo con las distintas administraciones. "Hace unos días convocamos la Comisión Interdisciplinar de Violencia de Género precisamente para informar de este nuevo servicio, explicarlo y atender todos los requerimientos", cuenta Escandell. El objetivo, explica Escandell, es que además de las mujeres derivadas de la Oficina de la Dona lleguen también derivadas de administraciones como los juzgados o la Policía. "Es un espacio situado estratégicamente, cerca de los juzgados, policía y el hospital y es mucho más acogedor que este tipo de centros", explica la consellera.

El nuevo servicio del Consell ha sido adjudicado a la empresa Intress por 569.801 euros anuales, prorrogables, y el objetivo es que centralice la gestión de los casos que hasta ahora se atendían en diferentes organismos. "El centro permite avanzar hacia una atención más coordinada y especializada", subraya la institución.

Servicio de acompañamiento

"Queremos que cualquier víctima de violencia sexual sepa que aquí tiene un servicio para atenderla, adaptado a sus necesidades, ya sea acompañamiento social, terapéutico, psicológico o jurídico", añade la consellera, quien considera el Espai Savina "un refuerzo de la Oficina de la Dona". "En 2019 la Oficina de la Dona contaba solo, aparte de con los auxiliares de piso, con dos técnicos. Actualmente, son 13, a los que se suman las más de cuatro personas de este nuevo servicio", afirma. En 2025, la Oficina de la Dona atendió a más de 50 mujeres que sufrieron agresiones sexuales, un dato "que pone de manifiesto la necesidad de reforzar este tipo de recursos", subraya el Consell.

Por su parte, la presidenta balear Marga Prohens destaca el compromiso del Govern en la lucha contra la violencia machista. "Frente a aquellos partidos que enarbolaron al principio de la legislatura y continúan con sus mentiras, con sus discursos de miedo, este Govern y Consell no han dado ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista", afirma Prohens. "Durante estos dos años y medio de legislatura, hemos reforzado el servicio 24 horas el Institut Balear de la Dona (IbDona)", añade la presidenta, quien destaca la apertura de este nuevo centro de crisis como los ya existentes en Mallorca y Menorca.

El centro de crisis cuenta con financiación del Govern balear, que aporta una dotación de 400.000 euros anuales. "Se trata de un centro de acompañamiento a estas mujeres, donde ninguna víctima estará sola y contará con el Govern, Consell y todas las administraciones para efectuar su denuncia y ayudarla en cualquier parte del proceso en que se encuentre", declara Prohens.

Recibidor del Espai Savina en Ibiza / J.A. Riera

El presidente del Consell, Vicent Marí, destaca las instalaciones "amables" para asesorar a estas mujeres. "Es importante que haya un acompañamiento en estas circunstancias tan duras y que tengan a su disposición a profesionales y espacios adaptados a las necesidades y problemática que padecen", afirma Marí. El presidente del Consell destaca también la importancia de la colaboración y coordinación entre las instituciones. "Desde la Oficina de la Dona, servicios sociales de los ayuntamientos, y juzgados y policía. Se trata de que todas las administraciones trabajemos conjuntamente para erradicar esta lacra que es la violencia de género", afirma Marí. "Pondremos los máximos esfuerzos y recursos para intentar ir en ese camino y que la violencia machista desaparezca", añade.

Teléfono 24 horas para víctimas de agresiones sexuales

Escandell también ha destacado que, "desgraciadamente", el teléfono 24 horas habilitado para mujeres que sufren agresiones sexuales (900 009 888) ha recibido desde su puesta en funcionamiento, el 1 de abril, alrededor de 12 llamadas. La consellera anuncia su intención de realizar una campaña informativa respecto a esta línea de teléfono. "También queremos hacer una campaña de difusión a través del Centro de Sensibilización para llegar a escuelas, centros de salud e incluso en el transporte público. Queremos que el teléfono 24 horas sea algo que todo el mundo tenga interiorizado", asegura Escandell.

En el acto de presentación del Espai Savina también han estado presentes la consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández; la directora del IbDona, Catalina Salom, y la directora territorial de Intress en Baleares, Trinidad Sánchez, además de representantes municipales.