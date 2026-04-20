Ibiza ante el espejo de la crisis global: el fin de la abundancia en nuestra "roqueta"

La crisis energética y climática ha dejado de ser una advertencia teórica para convertirse en una realidad ineludible que ya golpea a las puertas de Baleares. Según denuncian desde la asociación Amics de la Terra, Ibiza no puede seguir actuando como si habitara en un plano aislado de la realidad global. A las puertas de una temporada turística marcada por la incertidumbre, la entidad ecologista ha aprovechado la conmemoración del Día de la Tierra para lanzar una advertencia contundente: la inestabilidad del planeta afecta directamente a lo local y la salud de la "roqueta" depende hoy más que nunca de la resiliencia global.

Desde la organización recuerdan con preocupación las valoraciones vertidas hace meses en la feria ITB de Berlín, donde algunos representantes del sector turístico vaticinaban que las islas podrían "beneficiarse" del alargamiento de los conflictos en Oriente Medio. Para Amics de la Terra, más allá de la cuestionable ética de poner en la misma balanza la vida humana y el beneficio económico, los hechos han terminado por desmoronar esas previsiones. El cierre del Estrecho de Ormuz y la crisis energética derivada han provocado que las reservas hoteleras y los vuelos europeos comiencen a resentirse, congelando, en palabras de la asociación, "la sonrisa de quienes esperaban otro agosto de normalidad absoluta".

La entidad es tajante al señalar que no nos enfrentamos a una crisis pasajera, sino al "principio del fin de la abundancia energética y material". Según su análisis, la sociedad debe asimilar cuanto antes que el diésel y el queroseno no volverán a ser baratos, lo que sitúa al turismo de masas en una posición de extrema vulnerabilidad. Ante este escenario de inflación y escasez crónica, la organización reivindica sus históricos lemas de decrecimiento turístico y diversificación económica, subrayando que las señales de alarma que llevan años emitiendo son ahora más visibles que nunca.

Los límites planetarios golpean la realidad insular

En su diagnóstico ambiental, Amics de la Terra destaca que, de los nueve límites planetarios identificados por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, siete ya han sido sobrepasados globalmente. Trasladando esta crisis a la escala local, la asociación pone el foco en cuatro frentes críticos que amenazan la viabilidad de la isla. El primero es la emergencia marina: advierten de que la posidonia no podrá resistir aguas que ya han superado los 30°C en algunos puntos este 2025. La muerte de estas praderas supondría, según alertan, la pérdida de la transparencia de las aguas y la desaparición de las playas de arena, convirtiendo el mar balear en un entorno estéril.

Asimismo, la organización denuncia que la biodiversidad y el suelo de Ibiza se encuentran bajo una presión extrema. Señalan que la introducción de especies invasoras como las serpientes está diezmando la población de la lagartija ibicenca, mientras que el crecimiento urbanístico desmedido agota el territorio. Para la entidad, la idea de "construir más" para solucionar el problema de la vivienda es una falacia que ignora la necesidad de preservar el suelo forestal y agrícola. Según indican, sobreurbanizar la isla anula la capacidad de los acuíferos para recargarse y elimina los refugios climáticos necesarios para la población durante las olas de calor.

Una llamada a la organización civil y al cambio de modelo

Respecto a la planificación institucional, Amics de la Terra se muestra crítica con el reciente Pla Estratègic de Turisme 2026-2030 presentado por el Ayuntamiento de Ibiza. Si bien asistieron al evento con ánimo constructivo, consideran que las amenazas detectadas por la administración no están suficientemente enfocadas a la gravedad de la situación planetaria, ignorando factores clave como la dependencia extrema de los combustibles fósiles para el transporte aéreo y marítimo.

Para concluir, la asociación se suma a las tesis de expertos como Antonio Turiel, señalando que "el tiempo de la simple divulgación ha terminado". Desde Amics de la Terra apelan a que la sociedad civil se organice desde lo local para afrontar una "no normalidad" marcada por el fin de los vuelos baratos. El objetivo, aseguran, debe ser fortalecer el apoyo mutuo y repensar un modelo de producción y consumo que sea realmente sostenible, convirtiendo el Día de la Tierra en una oportunidad real para cambiar el rumbo de la isla.