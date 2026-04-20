Aprender del mar desde el mar: el Club Náutico de Ibiza reabre la travesía educativa de 'Jóvens per la mar'

Hay aprendizajes que no caben en un aula. Algunos necesitan horizonte, cubierta y salitre. Con esa premisa vuelve 'Jóvens per la mar', el programa educativo del Club Náutico de Ibiza (CNI), que este martes 21 de abril inicia una nueva edición con su primera salida del año desde el puerto de Ibiza.

La 18ª edición del proyecto arrancará con la participación del alumnado de 1º de Bachillerato del IES Sa Colomina y se desarrollará hasta el final del curso escolar 2025-2026. A bordo de la goleta histórica Saga y bajo la guía de la bióloga marina Agnès Torres, la propuesta invita a los jóvenes a acercarse al mar como espacio de conocimiento, memoria, cultura y biodiversidad.

El programa, impulsado por el Club Náutico de Ibiza desde 2001, parte de una idea sencilla pero poderosa: no se protege lo que no se conoce, y no se conoce de verdad lo que nunca se ha vivido de cerca. Por eso, 'Jóvens per la mar' apuesta por una inmersión real en el entorno marino de las Pitiusas combinando navegación, divulgación ambiental y descubrimiento del patrimonio náutico de las islas.

Agnès Torres, responsable del desarrollo educativo de la iniciativa, resume así el espíritu del proyecto: "No hay mejor manera de aprender que a través de la experiencia directa con nuestro valioso entorno marino, un espacio en el que se pueden descubrir y comprender los grandes secretos que esconde" el Mediterráneo.

Una experiencia que deja huella

Lejos de una formación meramente teórica, cada jornada se convierte en una experiencia transformadora. El alumnado aprende a identificar el paisaje marítimo y costero, se familiariza con nociones básicas de navegación y descubre la riqueza biológica del mar Balear en contacto directo con el medio. Esa vivencia, precisamente, es la que convierte la salida en una herramienta educativa de gran valor.

A lo largo de sus distintas ediciones, 'Jóvens per la mar' ha permitido que más de 10.000 jóvenes vivan su bautismo de mar y se acerquen por primera vez a una relación más profunda con el entorno marino. Solo en 2025 participaron más de 500 alumnos y para este 2026 hay programadas 14 salidas. La excelente acogida del programa entre alumnado y profesorado lo ha consolidado como una de las propuestas socioeducativas más valoradas de la isla.

Torres insiste, además, en la necesidad de dar continuidad y proyección a este tipo de iniciativas. "Estos programas no solo deben continuar existiendo, sino que deben crecer, ya que son clave para que las nuevas generaciones conozcan y establezcan un vínculo real con el mar", señala. Y añade un dato revelador: cerca del 90% del alumnado no ha tenido nunca la oportunidad de navegar ni de vivir el mar más allá de la playa.

'Jóvens per la mar' en una de sus salidas con el castilo de Dalt Vila de fondo / Toni Planells

La experiencia se desarrolla a bordo de 'Saga', una goleta tradicional construida en Finlandia entre 1936 y 1946, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras formar parte de la Marina Mercante finlandesa, ser reconocida como barco histórico en Dinamarca y ejercer también como barco escuela, hoy esta embarcación sigue escribiendo su historia convertida en aula flotante y vehículo de transmisión del patrimonio marítimo pitiuso.

Además de su dimensión ambiental y cultural, 'Jóvens per la mar' incorpora objetivos vinculados a la igualdad de género, la participación equitativa, el empoderamiento y la superación de roles tradicionales, y amplía así su impacto educativo y social.

En esta nueva edición participarán centros educativos del municipio de Vila así como usuarios del programa Un Mar de Posibilidades a través de entidades como Aspanadif, Addif, ONCE, Fundació Deixalles, Apfem y AECC. El objetivo es claro: abrir el mar a más jóvenes, derribar barreras de acceso y convertir esta experiencia en una puerta de entrada al conocimiento, la sensibilidad ambiental y el vínculo con el territorio. Además, con el apoyo del Consell Insular de Ibiza y otras entidades colaboradoras, el Club Náutico de Ibiza confía en que esta nueva edición vuelva a dejar huella entre los estudiantes de la isla.