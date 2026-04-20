Policial
Sucesos en Ibiza: Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en la calle
La Policía Local de Sant Antoni localiza la munición en el interior de un vehículo en estado de abandono y la Guardia Civil investiga su origen
La Policía Local de Sant Antoni intervino el pasado viernes un vehículo en estado de abandono en la vía pública, en cuyo interior fueron localizados cuatro proyectiles. El coche, estacionado en la zona de ses Variades, presentaba signos evidentes de deterioro, carecía de ruedas y no disponía de la documentación obligatoria correspondiente.
Tras comprobar que el vehículo permanecía cerrado, los agentes procedieron a su apertura con la colaboración del servicio de grúas. Durante la inspección interior del coche, una actuación habitual en este tipo de intervenciones, se localizó en la parte trasera, sobre los asientos, una caja metálica de aparente origen militar. En su interior se hallaron cuatro explosivos puntiagudos de aproximadamente 40 por 15 centímetros.
Ante el hallazgo, la zona fue acordonada de inmediato y el vehículo quedó bajo custodia policial hasta la llegada de los especialistas Tedax de la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los agentes especializados se hicieron cargo del material y confirmaron que se trataba de munición de guerra tipo anticarro en buen estado de conservación. La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja ahora para esclarecer el origen de las balas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía
- Un empresario deberá pagar por la silicosis sufrida por un trabajador en Ibiza
- Prohibido realizar obras en Santa Eulària por el inicio de la temporada en Ibiza: la medida entra en vigor este día
- Terremoto en Can Misses: Miguel Álvarez dimite y la UD Ibiza lo frena
- Susy Martín, sobre la Feria Andaluza de Ibiza: 'La alegría que se desprende contagia a todo el que llega
- Las gambas y la frita de sepia de Ibiza triunfan en la VIII Fira del Peix i Marisc
- Tellado pide en Ibiza la dimisión de Armengol: «Es la gran conseguidora de la trama Koldo»
- Verdeliss se pone al frente de la 22K del Santa Eulària Ibiza Marathon