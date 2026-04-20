El Foro Futuro reunirá en Ibiza ciencia ciudadana, divulgación marina y retos escolares en su séptima edición

El Centro Cultural de Jesús ha acogido esta mañana la presentación de la séptima edición del Foro Futuro, la vertiente escolar del Foro Marino de Ibiza y Formentera. La cita, programada para el próximo 14 de mayo, convertirá a las islas Pitiusas en el epicentro de la investigación marina juvenil, combinando la divulgación científica con la participación activa del alumnado en la resolución de problemas ambientales. El evento mantiene el enfoque participativo de años anteriores, dividiéndose en dos bloques: uno para educación primaria y otro para secundaria. Durante la jornada, estudiantes de centros como el IES Isidor Macabich, el IES Xarc y el CEIP Santa Gertrudis presentarán sus proyectos de sostenibilidad.

Uno de los pilares de esta edición será la ciencia ciudadana. Se presentará el proyecto 'Surfing for Science', de la mano de Carla Martínez y Emma Torrent, una iniciativa que ya se desarrolla en la bahía de Portmany y donde ciudadanos y estudiantes colaboran en la recogida de muestras para analizar la presencia de plásticos en el mar. Asimismo, se expondrán los trabajos del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I, dirigidos por Esteban Morelle-Hungría.

Ponentes de primer nivel

El programa cuenta con la participación destacada de Alex Avello, etólogo y comunicador ambiental vinculado a National Geographic. Avello centrará su intervención en la importancia de acercar los retos de la conservación oceánica a las nuevas generaciones mediante el uso de herramientas digitales, la fotografía y el cine documental. Junto a él, la investigadora Carla Martínez aportará su experiencia en la integración de la cultura oceánica en actividades deportivas y la educación ambiental.

Compromiso institucional y juvenil

Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, entidad promotora junto a Trasmapi, Insotel, Marina Ibiza, Ramat y otras fundaciones, ha subrayado que este foro es un espacio donde los jóvenes "plantean soluciones a problemas reales". En esta línea, Mónica Madrid, concejala de Medio Ambiente de Santa Eulària, ha calificado la iniciativa de "imprescindible" para fomentar la búsqueda de soluciones ante el cambio climático.

Por su parte, Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente de Eivissa, ha incidido en el valor preventivo de la educación ambiental desde edades tempranas: "Estos aprendizajes se trasladan al entorno familiar", ha recordado durante el acto, que también contó con representantes de Ramat y Marina Ibiza. La iniciativa cuenta con el respaldo del Govern balear, la Universidad de Barcelona y diversos ayuntamientos e instituciones locales, consolidando un formato donde, según los organizadores, la creatividad y el compromiso de los jóvenes son la mejor respuesta para la protección del Mar Balear.