Dones Progressistes d’Eivissa celebra unas jornadas para abolir el sistema que sostiene la prostitución y penalizar la compra de sexo

La Associació de Dones Progressistes d’Eivissa celebrará el próximo sábado 25 de abril sus II Jornades sobre la abolición del sistema prostitucional (que incluye a proxenetas, prostituidores -clientes- y redes de explotación, especialmente de mujeres) en las que reclamará una ley integral que, según sostiene la entidad, no solo sancione a proxenetas y traficantes, sino que también penalice la compra de sexo, ofrezca apoyo integral a las mujeres en situación de prostitución y ayude a los consumidores de pornografía con su adicción. El acto tendrá lugar a las 10.30 horas en el Casal d’Igualtat.

La asociación presenta esta convocatoria como "un espacio de debate político y análisis técnico" con el que "busca desmantelar los mitos en torno de la explotación sexual y proponer soluciones legislativas concretas". Según explica la entidad, si en la primera edición de estas jornadas se abordó "la prostitución deslocalizada en Baleares, con un análisis descriptivo de un problema local", en esta ocasión el foco se pone "en el marco jurídico necesario para la abolición y en la explotación sexual".

Dones Progressistes d’Eivissa subraya "la urgencia de combatir la normalización de la prostitución" y asegura que "es difícil luchar contra frases vacías como ‘lo hacen porque quieren’, cuando los datos del Ministerio de Igualdad demuestran que el 95% de las mujeres no están ahí libremente y el 92% provienen de contextos de pobreza, conflictos armados o lugares donde se vulneran los derechos fundamentales".

La entidad defiende que "las leyes son importantes" y sostiene que "en España no existe la trata con fines de extracción de órganos porque hay una legislación clara y conciencia social". "Este es el camino que tenemos que seguir con la prostitución: legislación y conciencia social", añade la asociación, que recuerda además que "no es nada nuevo", ya que en Suecia "la ley de abolición de la prostitución está vigente desde 1999" y, "desde el año pasado, se penaliza pagar a una persona para realizar un acto sexual específico a distancia, ya sea en directo o pregrabado".

"La pornografía es prostitución filmada"

La asociación añade que "la pornografía es prostitución filmada", un aspecto que, a su juicio, "debería incluirse en la ley, igual que la terceria locativa (figura jurídica que penaliza a quien, con ánimo de lucro y habitualidad, cede un inmueble o local para el ejercicio de la prostitución ajena), como vimos en la jornada anterior", y considera que esto es "primordial ante la deslocalización de la prostitución".

La jornada contará con la participación de expertas en derecho y activismo feminista, en una cita con la que la asociación pretende "consolidar Ibiza como un punto de referencia en el debate abolicionista".

El evento abrirá sus puertas a las 10.30 horas. A las 11 horas comenzará la ponencia central de María Durán i Febrer, titulada 'Claves de la ley de abolición de la prostitución', en la que, según la organización, "se desgranarán los aspectos clave de la ley de abolición y se analizará el marco jurídico actual que busca dar respuesta a esta forma de violencia contra las mujeres".

A partir de las 12 horas, la jornada incluirá una mesa redonda moderada por Clara Rosselló Garau, secretaria de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa, y en la que participarán Vanesa Abramovich, de Metges del Món; Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza y Premi 8M de la asociación; y Dessire Ruiz Mostazo, vicepresidenta de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa. Según la entidad, esta mesa reunirá "las perspectivas de la justicia, el activismo y la comunicación".