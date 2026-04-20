Detenida por traer a Ibiza a su sobrina en patera sin el permiso de los padres: lo hizo "por su bien"

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente llevar a su sobrina en patera hasta Ibiza sin el permiso de sus progenitores. La investigación, informa la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se inició cuando los responsables de una ONG y de los servicios sociales manifestaron sus dudas acerca de la veracidad de un núcleo familiar compuesto por una madre y una hija.

Ambas llegaron en patera a Ibiza el pasado mes de diciembre procedentes de un país del África oriental y fueron trasladadas a un centro asistencial dependiente de la ONG en Palma.

Reconocimiento ante la Policía Nacional

Tras tomar declaración a varias personas y acceder a diversas pruebas documentales, los agentes se entrevistaron con la sospechosa, quien reconoció que no era la madre de la menor sino su tía.

La mujer alegó que se llevó a su sobrina en patera hasta Baleares por el bien de la menor, aunque no pidió el permiso de los padres de la pequeña.

Es por todo ello que fue arrestada como supuesta autora de un delito de detención ilegal y puesta a disposición del juzgado de guardia.