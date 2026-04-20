Criticas de saharauis a la regularización extraordinaria desde Ibiza: Todos somos migrantes. Queremos trabajar. Queremos derecho para vivir como los demás. No entendemos nada"

"Somos saharauis pero la ley dice que somos apátridas y que no podemos optar a esta regularización", critica un hombre que sale de la oficina de Cáritas de Ibiza. Se ha acercado para pedir información y, aunque esta todavía es confusa, para él, lamentablemente, hay una respuesta clara: "Soy saharaui y no me dejan", lamenta, antes de explicar que vive en España desde hace siete meses.

El Real Decreto que el Gobierno aprobó hace una semana para la regularización extraordinaria de inmigrantes excluye a las personas apátridas al considerar que "cuentan con un régimen y un procedimiento propios que reconoce sus derechos". Sin embargo, el hombre critica que por el momento se deconoce cuando podrá optar a esta tramitación: "Puede que ocurra en uno o dos años. Lo único que tenemos que hacer es esperar... Y en ese tiempo sufrimos".

"Hay más jóvenes saharauis que estan aquí dos años. Sin papeles. Sin trabajar. Es muy complicado para nosotros y no es justo", denuncia, antes de reclamar: "Todos somos migrantes. Queremos trabajar. Queremos derecho para vivir como los demás. No entendemos nada".