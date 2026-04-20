El Consell responde al PSOE y defiende que su modelo de centro de crisis asegura la atención las 24 horas todo el año

El Consell d’Eivissa ha rechazado las afirmaciones del PSOE sobre el funcionamiento del centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, Espai Savina, en las que acusaba al Consell de no prestar el servicio las 24 horas del día todo el año y de haber "renunciado" a ayudas por valor de un millón de euros de fondos europeos gestionados por el Ministerio de Igualdad. El Consell, por su parte, ha asegurado que el servicio se ha puesto en marcha conforme a la normativa vigente y garantizando la atención permanente exigida por la ley.

Según la institución insular, el modelo implantado garantiza atención las 24 horas del día durante todo el año mediante un sistema que, además del horario de atención al público, permite activar de forma inmediata el servicio de guardia en horario nocturno y prestar atención presencial cuando la situación lo requiera, con desplazamiento del equipo en un tiempo máximo establecido. El Consell sostiene que este sistema ofrece una respuesta real y efectiva en situaciones de urgencia, evita tiempos de espera y asegura que cualquier víctima pueda ser atendida en todo momento.

La institución añade que, tal y como recogen los pliegos del contrato, el servicio incluye atención telefónica y presencial 24 horas, intervención inmediata en crisis y activación de guardias, atención multidisciplinar (psicológica, social y jurídica) y acompañamiento a recursos sanitarios, policiales y judiciales. Además, defiende que la ley no exige que todos los centros mantengan atención presencial física permanente en la sede durante la noche, sino que se garantice la disponibilidad efectiva del servicio, algo que, asegura, se cumple mediante un sistema de guardias profesionales activables.

El Consell también subraya que el contrato se ha tramitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, con personal cualificado, medios técnicos suficientes y un sistema de control y seguimiento, y remarca que se trata de un recurso que no existía hasta ahora en la isla. En este sentido, considera "irresponsable" generar dudas sobre un servicio que, afirma, viene a reforzar la protección y la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.

Actuar "de mala fe"

Por su parte, el PP en el Consell d’Eivissa ha acusado al PSOE "de mala fe" y de intentar "sacar rédito político con el dolor de las mujeres maltratadas" a raíz de las críticas vertidas sobre la puesta en marcha de este centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de agresión sexual. En un comunicado, el Grupo Popular lamenta que los socialistas hayan "intoxicado con falsedades" la apertura de un servicio que califica de muy reclamado en la isla.

Los populares afirman que decir que el centro se ha abierto sin cumplir la ley es "una falsedad" y también "una irresponsabilidad", al considerar que lanza un mensaje de preocupación entre las mujeres que puedan necesitar recurrir a este recurso. El PP insiste en que, conforme a los pliegos de contratación y a la legalidad vigente, el centro dispone de atención las 24 horas al día, siete días a la semana, y recalca que "el servicio no queda ni quedará desatendido".

Asimismo, el grupo popular pide al PSOE que abandone las "soflamas y llamativos titulares" porque, a su juicio, solo buscan perjudicar a un servicio y a unos profesionales que, según señala, llevan semanas atendiendo todos los casos que están llegando al Espai Savina.