Así fue la celebración del 80 cumpleaños de la madre del párroco Virgilio en la comunidad filipina de Ibiza

La comunidad filipina en Ibiza se volcó este domingo en Can Bonet para celebrar el 80 cumpleaños de Consuelo, madre de Virgilio Bago Malgapo, párroco de la Sagrada Familia, capellán responsable de los fieles filipinos y delegado de Migraciones. Cerca de 200 personas acompañaron a la homenajeada en una jornada marcada por el ambiente familiar, la emoción y la tradición. Un gran cartel con la imagen de Consuelo con globos presidió el escenario, donde se sentó la homenajeada.

La celebración reunió a familiares llegados desde distintos puntos del mundo para acompañar a Consuelo en una fecha tan señalada. Cuatro de sus otros cinco hijos se desplazaron hasta la isla para compartir con ella este aniversario.

El encuentro, celebrado junto a la iglesia de Can Bonet, estuvo repleto de escenas de cariño, reencuentros y momentos festivos entre miembros de la comunidad filipina asentada en Ibiza. Para una ocasión tan especial, los asistentes prepararon una celebración con una gran comida y uno de los elementos más simbólicos de la jornada: un cerdo asado al estilo tradicional filipino, una elaboración reservada para acontecimientos muy señalados.