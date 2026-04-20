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Casco, chaleco y diversión para aprender educación vial

Casco, chaleco y diversión para aprender educación vial | J. A. RIERA

Casco, chaleco y diversión para aprender educación vial | J. A. RIERA

El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni acogió ayer un divertido circuito de educación vial con señales de tráfico, una rotonda y pasos de peatones, en el que los niños, equipados con cascos y chalecos reflectantes, pudieron aprender de forma amena las normas básicas de circulación. La jornada fue organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Policía Local.

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