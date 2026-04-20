Las búsquedas de alojamiento en Ibiza en Booking aumentan un 36%

Ni la guerra en Oriente Medio, ni las advertencias de que peligran algunos vuelos como consecuencia de la escasez del queroseno, ni el temor a que los billetes se avión se pongan, de no parar el conflicto, por las nubes detienen el interés de los turistas por viajar a Ibiza, según se desprende de las previsiones de Booking.com de cara a esta temporada. Esta OTA (agencia de viajes on line, por sus siglas en inglés) ha contabilizado un aumento del 36% de búsquedas del destino Ibiza «de cara al verano, del 1 de junio al 31 de agosto», especifica Eguzkiñe Añón, su responsable de comunicación, de visita estos días en la isla para asistir a un foro turístico. Ojo, ese incremento interanual no significa que sean reservas efectivas, sino interés de compra.

Y no, no se produce como consecuencia de la guerra del Golfo, sino que es un fenómeno que Booking.com registra desde hace meses. Sí han detectado, eso sí, un cambio profundo en el comportamiento de los clientes, quizás otra derivada del profundo cambio mental experimentado tras la pandemia, cuando entonamos el carpe diem tras salir del confinamiento: «Lo que estamos contemplando, y creo que es un fenómeno interesante, es diferente a lo visto hasta ahora: antes, en estos casos, la gente dejaba de viajar y decidía invertir el dinero en otras cosas. Y lo que estamos viendo ahora es que no se producen cancelaciones, sino cambios de destino o que incluso se está modificando el vuelo para llegar al destino escogido. Imagina alguien que quiere ir a Japón: pues modifica la escala que tenía para llegar allí para no pasar por Oriente Medio». Pero va a Japón.

Al contrario de lo que han observado algunos hoteleros de Ibiza en los últimos días, «ni se están produciendo cancelaciones, ni se ha registrado una desaceleración en la demanda de cara a la temporada alta», afirma Añón: «Es algo curioso de ver. Creo que se ha llegado a un punto en el que las personas quieren viajar sí o sí y buscan alternativas. Antes, cuando pasaban este tipo de cosas, la gente dejaba de viajar, quizás por miedo. Ya no».

En el Top 20

Otro de los datos que aporta para demostrar que la isla está en la lupa de los turistas es que «se sitúa en el puesto 30 de destinos globales y en el 20 dentro de destinos españoles más buscados para el verano, del 1 de julio al 31 de agosto». Y los que más se fijan en la isla «son, primero, los españoles; segundo, los italianos; tercero, los alemanes, y cuarto, los estadounidenses».

Y los que más se fijan en la isla «son, primero, los españoles; segundo, los italianos; tercero, los alemanes, y cuarto, los estadounidenses»

De momento, subraya, «la realidad es que el nivel de reservas que está habiendo en relación a otros años, así como la intención de compra, no está disminuyendo», de lo cual se desprende que «el consumidor, ahora mismo, no está asustado» por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Carpe diem, a vivir que son dos días. O, en términos castizos, que me quiten lo bailado.

Y en contra de lo que se podía imaginar como consecuencia del conflicto, no está afectando, de momento, ni a Turquía ni a Egipto, competidores directos de la isla y susceptibles de volver a verse envueltos en conflictos religiosos: «Egipto está a tope. Están trabajando bastante en reducir la inseguridad en las calles y su Gobierno está restaurando los vuelos, que estuvieron paralizados durante un tiempo. No les ha afectado en nada la guerra».

Colaboración «súper estrecha» con el Consell

Cuando se le pregunta por la relación de Booking.com con el Consell de Ibiza, lo primero que dice es que colaboran «al 100%». Vamos, que son uña y carne: «Formamos parte de la mesa contra el intrusismo de Ibiza y tenemos una relación súper estrecha, diría que incluso a nivel regional, con el Govern balear, que fue el primer gobierno en implementar y en utilizar nuestro portal de autoridades desde enero de 2024. Desde esa fecha colaboramos de manera firme con ellos en la detección y en la eliminación de alojamientos turísticos que no tengan la licencia o que no cumplan con las obligaciones».

Retirar un anuncio de la plataforma no es fácil, avisa: «Nosotros no podemos retirar pisos turísticos porque sí. Estamos dentro de la ley de mercados digitales a nivel europeo. No somos reguladores. Como plataforma no podemos decirte que te cerramos el alojamiento porque sí. Lo hacemos todo a través de los gobiernos regionales, de ahí que aboguemos tanto por la colaboración e iniciativas como la mesa del intrusismo, porque necesitamos de la ayuda de los gobiernos». Entre las complicaciones que pueden surgir se encuentra que «a veces es muy difícil tener acceso a un listado de viviendas vacacionales que sea oficial, real y actualizado», algo que no ha ocurrido con el Consell de Ibiza: «La hemos tenido desde el minuto uno».

El procedimiento que siguen es el siguiente: «Nos ponemos en contacto con el alojamiento y le avisamos de que su licencia no está bien o de que no la tiene, y le damos dos semanas para corregirlo. De lo contrario, será eliminado de la plataforma. Que no lo pone porque no lo tiene y trabaja en una situación ilegal, fuera, se le elimina de la plataforma». Antes de aparecer en ella hay un trabajo previo para garantizar que los anuncios sean legales. Pero alguno se les escapa: «Una vez que está publicado tras pasar todos los controles, si han conseguido burlar los impedimentos que hay para entrar en la plataforma, ahí sí que necesitamos de la ayuda del gobierno regional para que nos diga ‘este que tenéis aquí, fuera’».

«Homogenización del registro» de viviendas turísticas

Otro asunto que afecta a esta OTA es la creación de una ventanilla única para el registro de viviendas de alojamiento turístico, de la que el Consell de Ibiza echa pestes. La institución insular ha detectado que al menos 320 viviendas turísticas que considera legales turísticamente han dejado de comercializarse en plataformas como consecuencia de la transposición, por parte del Gobierno, del reglamento de la Unión Europea que establece la creación de la ventanilla única. El Consell califica de injusto que se las obligue a pasar por el registro de la propiedad. También ha detectado al menos 70 anuncios inscritos en el registro nacional que se están comercializando por días, lo que, a su juicio, podría constituir un «fraude de ley» y un coladero. Según el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, «se están dando registros supuestamente no turísticos a pisos que se están comercializando en las redes por días».

"Lo que no puede ser es que tengamos 17 números regionales, uno por cada comunidad autónoma, y luego otro nacional y que además no estén comunicados entre sí"

«Hay -confirma Añón- un doble registro. Lo que nosotros decimos como plataforma es que, por favor, se pongan de acuerdo. Nosotros pediremos lo que de verdad la ley diga. No hay ningún problema, pero lo que no puede ser es que tengamos 17 números regionales, uno por cada comunidad autónoma, y luego otro nacional y que además no estén comunicados entre sí. Si eres legal dentro de Ibiza, ¿cómo puede ser que no hayas conseguido un número de ventanilla única? Hay denegaciones que no se entienden, es una cosa surrealista. Hemos visto cifras en Andalucía y en Canarias que son especialmente llamativas. El porcentaje de alojamientos denegados en Andalucía que son legales es enorme».

Ante este panorama, en Booking.com surge la duda de qué priorizar, ¿el registro nacional o el insular?: «Lo que nosotros pedimos es homogenización. Por favor, pónganse de acuerdo. Tengo muchas ganas de que el 20 de mayo, que es cuando entra en vigor la legislación europea de ventanilla única [un sistema que permite a las empresas vender bienes o servicios a consumidores en toda la UE de manera simplificada], por fin haya una homogenización en Europa. La UE también ha dicho, oigan, por favor, pónganse de acuerdo. Como plataforma, eso nos va a ayudar un montón. Lo que nosotros pedimos es un poco de diálogo».