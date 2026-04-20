Oferta turística. Las tarifas hoteleras
A Booking no le asustan las tarifas de Ibiza: «¿Precios altos? Mientras haya demanda...»
Booking.com destaca la necesidad de desestacionalizar Ibiza para ofrecer más atractivos turísticos fuera de la temporada alta, con el objetivo de redirigir los flujos.
Eguzkiñe Añón, responsable de Comunicación de Booking.com, percibe que Ibiza aún «tiene cierto margen de crecimiento, en tanto en cuanto se tiene que desestacionalizar más, tiene que ser capaz de ofrecer más cosas fuera de la temporada alta. Tiene muchísimo para ofrecer», explica.
En ese sentido, uno de los objetivos es evitar la masificación: «Hay que intentar redirigir los flujos turísticos y conseguir que no solo se viaje del 1 de julio al 31 de agosto, sino que seamos capaces, específicamente como Ibiza, de hacer una oferta turística que sea de interés, que sea rica, que sea lo suficientemente atractiva para que el viajero pueda venir aquí durante todo el año. El viajero, cada vez más, piensa en viajar fuera de temporada, porque es más barato. Podemos atraer a gente durante todo el año, tenemos buen tiempo todo el año, aprovechémoslo».
Sin riesgo de "fatiga"
Tampoco cree que se hayan desmadrado las tarifas hoteleras de la isla: «Mientras haya demanda… No vemos que haya techo para los precios. Los precios están aumentando, pero es verdad que no al mismo ritmo que hace un tiempo». Y considera que, como destino, no corre, de momento, riesgo de «fatiga»: «¿Por qué va a haber fatiga si la gente que viene aquí disfruta y recibe un buen servicio a cambio del dinero que está pagando? Hay que dar las gracias a los profesionales del turismo que hay aquí, que lo hacen muy bien. Mientras la gente que viene aquí se sienta acogida, no va a haber fatiga de destino. La gente vuelve a Ibiza, es reincidente porque lo pasa bien en vacaciones a cambio del dinero que paga. Por eso regresa».
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