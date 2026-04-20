Batalla judicial por las pagas extra del personal del Ib-Salut en Ibiza y Formentera

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Baleares STEI ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Servicio de Salud de les Islas Baleares (Ib-Salut) para reclamar el cobro íntegro de las pagas extraordinarias del personal estatutario del sistema sanitario público balear. La reclamación se centra en la composición actual de estas pagas extra, que, según sostiene este sindicato en una nota de prensa, no incluyen determinados complementos retributivos que deberían formar parte de ellas según, añaden, la normativa vigente.

En concreto, el STEI defiende que en las pagas extraordinarias tendrían que incluirse conceptos como el complemento de carrera profesional, el complemento específico vinculado a determinadas condiciones de trabajo —como los turnos hospitalarios o los servicios en Formentera— y también el complemento de productividad fija.

Según la interpretación del sindicato, todos estos conceptos tienen un carácter estructural y, por lo tanto, no se encuentran entre las retribuciones excluidas por la legislación básica. La organización fundamenta su reclamación principalmente en lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que dispone que las pagas extraordinarias deben incluir la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas vinculadas al rendimiento individual o a los servicios extraordinarios.

A juicio del STEI, el criterio que aplica actualmente Ib-Salut no se ajusta a derecho, al dejar fuera de las pagas extraordinarias complementos que forman parte habitual de la estructura salarial del personal estatutario.

La via judicial

La vía judicial emprendida por el sindicato llega después de que la Administración desestimara la reclamación previa presentada por la organización, así como el posterior recurso de reposición. Con este paso, el STEI traslada el conflicto al ámbito contencioso-administrativo en un procedimiento que, según apunta, podría prolongarse durante unos tres años.

El sindicato resalta además que esta situación no afecta solo a casos individuales, sino que podría tener repercusión sobre el conjunto del personal estatutario del sistema sanitario público de Baleares. En el caso de que la reclamación prospere en los tribunales, ello podría suponer la revisión de las nóminas de los últimos cuatro años, así como el abono de las cantidades no percibidas, con los correspondientes intereses.

Con esta acción judicial, el STEI asegura que pretende "defender" lo que considera "un derecho retributivo del personal estatutario", en un proceso que podría tener un impacto relevante tanto en el ámbito laboral como en el presupuestario.