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Bad Gyal desvela cómo fueron sus últimas vacaciones en Ibiza: "Tenía un estudio en la villa y no lo pisé"

Bad Gyal revela que, a pesar de su apretada agenda, disfruta de cortas pero intensas vacaciones para desconectar del trabajo, como hizo en Ibiza

Bad Gyal en la primera jornada del Share Festival en el Parc del Fòrum.

Bad Gyal en la primera jornada del Share Festival en el Parc del Fòrum.

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La artista Bad Gyal ha compartido en una entrevista uno de los aspectos menos conocidos de su rutina: cómo vive sus escasos periodos de descanso. En una entrevista concedida a Grimey, la cantante recuerda sus últimas vacaciones en Ibiza, donde decidió desconectar por completo del trabajo.

Acostumbrada a un ritmo intenso durante todo el año, Bad Gyal reconoce que apenas dispone de tiempo libre. "Solo paro dos semanas para tener vacaciones y, si acaso, algún día suelto entre viajes, pero no más", explica, y deja claro el nivel de exigencia que marca su carrera musical.

Desconexión total en Ibiza

Precisamente por esa carga de trabajo, la artista optó el pasado verano por tomarse un descanso real en Ibiza. A pesar de alojarse en una villa que contaba con estudio de grabación, tomó una decisión poco habitual en su día a día: no trabajar.

"Tenía estudio en la villa y me dio igual, no iba a pisar el estudio", afirma en la entrevista. Una elección que refleja su necesidad de desconectar mentalmente tras meses de actividad constante.

Trabajo intensivo el resto del año

Ese paréntesis contrasta con su dinámica habitual. La cantante asegura que, fuera de esos días de descanso, su dedicación es total: "Después, el resto del año, me puedo encerrar 12 horas a componer durante dos meses seguidos".

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Este equilibrio entre desconexión absoluta y largas jornadas de trabajo define su forma de gestionar una carrera que no deja de crecer dentro de la escena urbana.

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