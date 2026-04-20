Una decena de alumnos del instituto Balàfia recibe un premio en un proyecto de minisatélites

El equipo 'Primitive Technology', formado por diez alumnos del instituto Balàfia recibió el premio al mejor proyecto CanSat 2026 por su destacada participación en la clausura del 'desafío CanSat', celebrado en el aeródromo de Binissalem. El reconocimiento clasifica a estos estudiantes para la competición nacional, que está prevista para el 13 y 14 de mayo en Badajoz. Si vencieran en este certamen, podrán optar posteriormente a participar en un evento europeo de ingeniería aeroespacial impulsado por la ESA (Agencia Espacial Europea).

Esta iniciativa educativa de la Agencia Espacial Europea en España está dirigida a alumnos de educación secundaria de 14 a 19 años para fomentar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El reto que propone es el de diseñar, construir y lanzar un minisatélite del tamaño de una lata de refresco. Este dispositivo debe tener capacidad para recoger datos científicos durante su descenso.

Aprendizaje basado en proyectos

En Baleares, el programa se ha consolidado como una experiencia de referencia en el aprendizaje basado en proyectos, la innovación educativa y la divulgación científica, según informa la conselleria de Educación en una nota. Los satélites se elevaron hasta una altitud aproximada de un kilómetro con la ayuda de drones y, durante la caída controlada, captaron información que posteriormente será analizada por los grupos.

Los diez participantes ibicencos formaron parte de una participación de un total de 98 jóvenes, compuestos por 83 de Mallorca y cinco de Menorca. Entre todos formaron 18 equipos de nueve centros educativos además del instituto Balàfia: los mallorquines CC Aula Balear, los institutos Can Peu Blanc, s'Arenal, Joan Alcover, Son Rullan, Santa Margalida, Albuhaira y Binissalem y el menorquín Pasqual Calbó i Caldés.

Las misiones científicas se centraron principalmente en ámbitos como el monitoreo ambiental, la recogida de datos atmosféricos como temperatura, presión, concentración de dióxido de carbono o radiación; la innovación científica y tecnológica; la eficiencia energética y los sistemas de seguimiento y control mediante GPS y telemetría. El proyecto fomenta la aplicación práctica de conocimientos de ingeniería, física, tecnología y programación.

Un informe sobre el proceso

Además del lanzamiento, los equipos también presentaron un informe sobre todo el proceso de elaboración del proyecto y lo defendieron en una presentación oral de ocho minutos. El programa empezó con una fase de investigación y diseño, en la que cada equipo tuvo que pensar cómo su satélite resolvería las dos misiones del reto: una que consiste en medir la temperatura del aire y la presión atmosférica y otra de tema libre para cada equipo.

La mención especial al Mejor Logro Técnico recayó en el equipo ATV del instituto s'Arenal. La mención especial a la Misión Científica más Destacada fue otorgada al equipo Orbisat del instituto Pasqual Calbó i Caldés. La distinción al Equipo más Profesional fue para el equipo Propulsat del instituto Joan Alcover. La mención especial a la Mejor Difusión y Patrocinio fue a parar al equipo Team Rocket del instituto Balàfia.