¿Cómo afecta la prohibición de obras en verano en tu zona de residencia de Santa Eulària?

No es nada nuevo. De hecho, es algo habitual en toda la isla. Durante la temporada de verano, que tradicionalmente se inicia el 1 de mayo (este viernes próximo), los ayuntamientos de Ibiza imponen limitaciones a la actividad de la construcción, una de las que generan más molestias, para proteger el turismo.

En Santa Eulària, su equipo de gobierno municipal, presidido por la popular Carmen Ferrer, explica que para garantizar el cumplimiento de esta normativa ha iniciado una campaña informativa y de advertencia previa dirigida a los responsables de todas las obras ubicadas en zonas en las que resulta de aplicación esta regulación. Esta comunicación se está trasladando directamente a promotores, constructores y técnicos, junto con la normativa vigente.

Por zonas

¿Cómo afecta esta medida a cada zona del municipio? Se detalla en la ordenanza correspondiente y se puede comprobar fácilmente.

Se establece una delimitación del municipio en tres zonas en función de su proximidad a áreas turísticas. La zona A comprende los espacios situados hasta 50 metros de alojamientos o zonas de ocio turístico; la zona B, entre 51 y 300 metros, y la zona C incluye el resto del territorio, fuera de la zona de influencia turística.

En la zona A, los trabajos considerados molestos, las estructuras y las actuaciones interiores con generación de ruidos quedarán suspendidos entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, mientras que los trabajos de cierre de fachadas deberán detenerse entre el 1 de mayo y el 1 de octubre.

En la zona B, los trabajos molestos y de estructuras también se paralizarán entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, mientras que el cierre de fachadas se limitará entre el 1 de junio y el 1 de octubre.

En la zona C no se establecen limitaciones al quedar fuera de la zona de influencia turística. La normativa también es de aplicación a toda la urbanización Roca Llisa, tras su inclusión expresa en un anexo aprobado en 2012.