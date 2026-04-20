Absuelven a un hombre acusado de agredir sexualmente y golpear a su hija en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha absuelto a un hombre acusado en Ibiza de agredir sexualmente y golpear a su hija, que tenía 11 años en el momento de los hechos, y también ha anulado la medida cautelar que le impedía acercarse y comunicarse con la menor desde hace dos años y medio.

En el juicio oral, celebrado el pasado 6 de marzo en Palma, el hombre se enfrentaba a la imputación de dos supuestos delitos: uno de agresión sexual a menor de 16 años, solicitado por la acusación particular; y otro de maltrato en el ámbito familiar, solicitado por la Fiscalía. La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, lo absuelve de ambos. El veredicto no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los hechos juzgados se remontan a la primera quincena del mes de julio de 2023, cuando el padre se encargaba del cuidado de su hija, dentro del periodo de alternancia que seguía con la madre, con la que no tenía ninguna relación de pareja incluso desde antes que la niña naciera en 2011.

Según recoge el capítulo de hechos probados de la sentencia, el 12 de julio el hombre y la hija, juntos en un sofá, "jugaban a un juego que practicaban desde que (la niña) era pequeña" y que consistía en que "la menor tenía que decir a su padre qué partes de su cuerpo eran de su propiedad y qué eran propiedad de su madre".

"Aquel día (la hija) indicó que eran propiedad suya (de su padre) su culo y uno de sus pechos. Por este motivo, siguiendo el juego, el padre tocó el culo y un pecho a su hija diciendo que eran suyos y que eran lo más bonito que había hecho nunca", prosigue la sentencia.

Concretamente, el padre le dijo a la niña: "Este culaco es lo más bonito que he hecho en mi vida. Es lo que he hecho más bonito en mi vida, esta puñetera teta". La menor reaccionó diciéndole a su padre: "No me toques la teta". "¿No me has dicho que era mía?", respondió el progenitor, provocando la risa de su hija.

Grabado en vídeo

"La ejecución de dicho juego se produjo en el marco de la neutralidad y en un ámbito lúdico, sin que del mismo la menor sufriera ningún tipo de afectación en su desarrollo sexual ni percibiera negativamente ninguna acción de las llevadas a cabo por el padre", concluye la sentencia, que lleva la firma de las juezas Raquel Martínez, Margalida Crespí y Marta de Vicente. Además, el texto también aclara que "la respuesta moral o la adecuación de la conducta a la normalidad que tiene que existir entre un padre y su hija de 12 años" carecen de "relevancia" para el análisis penal de los hechos.

Todos estos detalles se conocen porque la menor grabó en vídeo todo el episodio y su padre era consciente de ello, según dijo él durante su declaración y quedó recogido en la sentencia: "Consciente que estaba siendo grabado, el acusado realizó los tocamientos, hecho que indica razonablemente que dichos tocamientos eran neutros o inofensivos para él. A pesar de que ha estado recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, no se ha diagnosticado a la menor ninguna afectación en su indemnidad sexual".

Cuando descubrió el vídeo grabado en el móvil de su hija, la madre acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Ibiza. Después de visualizar el documento audiovisual, fueron los propios agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) quienes redactaron la denuncia, que tuvo como consecuencia inmediata la prohibición de que el padre se acercara a su hija.

Declaración de la menor

Por su parte, la menor aseguró durante el juicio que el juego de las partes del cuerpo, al que no jugaban desde que ella era más pequeña, ya no le hacía "gracia" e incluso le "incomodaba", y que empezó a grabar el vídeo porque pensaba que eso serviría para que su padre se apartara de ella. Sin embargo, las juezas considera que la declaración de la niña "no resulta creíble", tras comprobar que es "ilógica, incoherente e inverosímil" cuando ha explicado el otro episodio juzgado, el del supuesto puñetazo que le propinó su padre en el hombro al día siguiente del episodio del sofá.

Tras el supuesto golpe que el padre habría propinado a su hija en el brazo, la menor se grabó un nuevo vídeo y realizó una "manipulación evidente" al añadir una lágrima artificial con la "probable aplicación de un filtro de los que habitualmente se dispone a aplicaciones como Instagram o TikTok". "La niña sigue sosteniendo que el vídeo no ha sido editado y que la lágrima que aparece en las imágenes es real, cosa que no se sostiene y pone en entredicho la sinceridad de su declaración", concluyen las juezas.

"Nos encontramos ante un relato inverosímil de una presunta agresión que se ha acreditado objetivamente que no se produjo ni el día ni de la forma denunciada y mostrada con imágenes ocultamente editadas para magnificar su gravedad, que han sido relatadas por una menor de la que existen sospechas de relato guiado", resumen sobre el supuesto delito de maltrato la sentencia, que destaca la "fuerte coincidencia literal" entre el relato de la menor y el de su madre, quien también declaró durante el juicio.

Querella del padre

El pasado mes de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza admitió a trámite una querella criminal presentada por el padre contra la madre, a la que acusa de encadenar desde 2014 varios delitos continuados de acoso judicial, denuncia falsa, hostigamiento, maltrato psicológico y maltrato a la menor. También han sido objeto de denuncias por parte de la madre otros familiares del padre, como su madre y una sobrina, sin que las reclamaciones hayan prosperado, según ha acreditado la Audiencia Provincial en seis de esos casos.

"La conducta de la querellada no solo ha perjudicado al querellante, sino que ha supuesto un atentado continuado contra su estabilidad emocional, su reputación profesional y su vínculo con su hija. Desde julio de 2023, (el padre) ha sido privado de toda relación con su hija menor por efecto de medidas cautelares solicitadas sobre la base de denuncias falsas, reconocidas como infundadas en resoluciones posteriores. Además, la utilización de la menor como instrumento de dichas denuncias configura un grave maltrato emocional, tanto hacia el padre como hacia la propia hija", denuncia la querella.