Vicent Marí se anota un tanto en su batalla judicial en Ibiza por ‘La Vida Islados’

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado la resolución de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, que inadmitió el recurso de reposición presentado por el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, en septiembre de 2023, a raíz del caso ‘La vida Islados’.

El mandatario recurrió en aquel momento el estatuto de protección como denunciante que se había otorgado a la interventora de la institución, Marian Tur, una solicitud que fue rechazada en primera instancia. Ahora, la sentencia del TSJB explica que la Oficina rechazó tramitar ese recurso al entender que el recurrente carecía de legitimación y que el acto impugnado era de trámite. Sin embargo, durante el procedimiento la Administración se allanó a la demanda.

Ese allanamiento se basó, según recoge la resolución judicial, en que la decisión «se adoptó en el marco de un procedimiento que no tiene encaje» ni en la ley de creación de la Oficina ni en la norma reguladora de la protección de informantes. El acuerdo del Consell de Govern citado por la Sala añade que se había otorgado el estatuto de protección a quien «no tenía esta condición» y que la Oficina «no tenía competencias para hacerlo», porque los hechos ya se habían investigado y, además, estaban siendo examinados por un juzgado de instrucción.

Con ese escenario, el TSJB estima íntegramente el recurso del presidente del Consell, declara que la inadmisión no era conforme a Derecho y la anula. Además, la Sala impone las costas a la Administración, aunque las limita a 300 euros.

El caso ‘La vida Islados’

Hace dos meses, la Fiscalía de Ibiza confirmó que no presentará escrito de acusación contra Marí, dentro del proceso abierto por la contratación del vídeo promocional ‘La Vida Islados’ durante la pandemia del coronavirus. El ministerio público ya decidió en su momento no recurrir el auto de archivo del procedimiento decretado en primera instancia.

Las dos acusaciones particulares personadas en la causa, el PSOE y Marian Tur, ya han presentado sus respectivos escritos después de que la Audiencia Provincial ordenara retomar el caso a finales del pasado mes de enero.

Desde la Fiscalía explicaron que, una vez analizado el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, no ven motivos para cambiar su postura; esto es, no pedirán la apertura de juicio oral ni presentarán petición de penas contra Vicent Marí porque siguen sin apreciar indicios de delito en su actuación en este caso.