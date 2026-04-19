Educación
Últimos días para pedir plaza de 0 a 3 años en las 'escoletes' de Ibiza
La solicitud se puede realizar hasta el martes
Efe
Este martes finaliza el plazo para solicitar plaza de educación infantil de primer ciclo (0-3 años) para el curso 2026/2027 en las Islas Baleares, un proceso que este año contará con unas 1.200 plazas nuevas respecto al curso anterior.
Según ha informado la conselleria de Educación y Universidades, del total de nuevas plazas previstas, 500 serán públicas y 700 concertadas, lo que permitirá alcanzar cerca de 15.300 plazas gratuitas en el conjunto del primer ciclo de educación Infantil en el archipiélago.
Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través del Servicio de Escolarización en la página web habilitada por el Govern, dentro del plazo establecido.
Esta ampliación forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar la oferta educativa de 0 a 3 años, con especial énfasis en la gestión directa de centros públicos.
La conselleria ha destacado que el número de centros de gestión directa ha pasado de 4 a 29 desde septiembre de 2023, y que de cara al próximo curso asumirá la gestión de ocho nuevos centros vinculados a colegios públicos y escoletes en Mallorca e Ibiza.
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