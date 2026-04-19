Prohibido realizar obras en Santa Eulària por el inicio de la temporada en Ibiza: la medida entra en vigor este día

El próximo 1 de mayo entrará en vigor en Santa Eulària la ordenanza municipal de paralización de obras en temporada en las zonas turísticas de todo el municipio, una medida que, según señala el Consistorio, está dirigida a minimizar las molestias derivadas de la actividad constructiva en las áreas con mayor afluencia de visitantes.

Según explica el Ayuntamiento en su nota, para garantizar el cumplimiento de esta normativa ha iniciado una campaña informativa y de advertencia previa dirigida a todas las obras ubicadas en zonas en las que resulta de aplicación esta regulación. Esta comunicación se está trasladando directamente a promotores, constructores y técnicos, junto con la normativa vigente.

El Consistorio advierte además de que, una vez iniciado el periodo de paralización, no se concederán permisos especiales de ningún tipo para continuar obras o fases de ejecución de manera provisional. Tampoco se contemplarán ampliaciones de plazo, por lo que, según indica, la continuidad de los trabajos más allá de los límites establecidos supondrá la comisión de una infracción urbanística, con la consiguiente imposición de sanciones a los responsables.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que la obligación de paralizar las obras durante la temporada turística es una condición incluida en las licencias municipales y que este periodo de inactividad se incorpora al cómputo total de los plazos de ejecución de cada proyecto.

Delimitación de zonas

La ordenanza establece la delimitación del municipio en tres zonas en función de su proximidad a áreas turísticas en funcionamiento. La zona A comprende los espacios situados hasta 50 metros de alojamientos o zonas de ocio turístico; la zona B, entre 51 y 300 metros, y la zona C incluye el resto del territorio, fuera de la zona de influencia turística.

En la zona A, los trabajos considerados molestos, las estructuras y las actuaciones interiores con generación de ruidos quedarán suspendidos entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, mientras que los trabajos de cierre de fachadas deberán detenerse entre el 1 de mayo y el 1 de octubre. En la zona B, los trabajos molestos y de estructuras también se paralizarán entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, mientras que el cierre de fachadas se limitará entre el 1 de junio y el 1 de octubre. En la zona C no se establecen limitaciones al quedar fuera de la zona de influencia turística. La normativa también es de aplicación a toda la urbanización Roca Llisa, tras su inclusión expresa en un anexo aprobado en 2012.