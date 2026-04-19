El álbum
Presentación de la novela ‘Los crímenes del Día de Todos los Santos’
Sa Nostra Sala de Ibiza acogió ayer la presentación de la novela ‘Los crímenes del Día de Todos los Santos’, basada en la película escrita y dirigida por Héctor Escandell y Vicente Torres. En el acto intervinieron la actriz Francisca Salvadó, el historiador Antonio Viñarás, la editora Neus Escandell Tur y el coautor Héctor Escandell.
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