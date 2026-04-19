Sa Nostra Sala de Ibiza acogió ayer la presentación de la novela ‘Los crímenes del Día de Todos los Santos’, basada en la película escrita y dirigida por Héctor Escandell y Vicente Torres. En el acto intervinieron la actriz Francisca Salvadó, el historiador Antonio Viñarás, la editora Neus Escandell Tur y el coautor Héctor Escandell.