Día del Libro
Sant Antoni abre una ventana a 70 años de música de Ibiza con la presentación de ‘Retro’
El periodista ibicenco Pep Ribas ‘Hereva’ hablará el miércoles 22 de abril su libro en las 'Xerrades Essencials'
El Club Nàutic Sant Antoni acogerá el próximo miércoles 22 de abril a las 20 horas una nueva edición de las 'Xerrades Essencials' que estará dedicada a la presentación del libro ‘Retro: memoria de la música moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)’ (Balàfia Postals), del periodista ibicenco Pep Ribas ‘Hereva’. En el acto participará también la editora de la obra, Neus Escandell, y la sesión estará moderada por el periodista Xescu Prats.
La publicación, editada por Balàfia Postals y ya disponible desde hace varias semanas en las librerías de la isla, se presenta como una extensa mirada a la evolución de la música moderna en las Pitiusas a lo largo de siete décadas. El volumen repasa desde las primeras bandas de rock de Ibiza y Formentera hasta múltiples aspectos vinculados a la escena musical insular, como los técnicos de sonido, tiendas de discos, estudios de grabación, periodistas especializados, bares musicales, salas de fiestas con actuaciones en vivo e incluso la figura de un luthier.
Una obra monumental sobre 70 años de música
Con 540 páginas, cerca de 400 fotografías y 138 capítulos, ‘Retro’ se perfila como una de las principales novedades editoriales de cara a la jornada de Sant Jordi. El proyecto ha contado con el apoyo del empresario de Sant Antoni Pepe Roselló y de su empresa, Space Beach Club, además de la colaboración de Pep Pilot, de la Asociación Retro. Su elaboración se ha prolongado durante una década.
Entre los contenidos más destacados figuran capítulos dedicados a los estudios Mediterráneo de Sant Llorenç, la historia del Sant Pepe Rock, grupos míticos como Nuevos Bohemios, Es Amics, Es Trons, Los Diana, The Drinkers o Uc, así como conciertos ya legendarios, entre ellos el de Bob Marley en la plaza de toros. El recorrido también alcanza a formaciones más recientes como Statuas de Sal, Projecte Mut, Uncle Sal, Bluesmàfia o Peter Colours, además de espacios emblemáticos como Can Jordi Blues Station.
Ribas ha realizado más de un centenar de entrevistas a nombres destacados del sector, entre ellos Manolo Díaz, Michel Galera, Ramón Bufí, Dennis Herman, Miquel Prats ‘Botja’, Jon Michell, Seán Mackey, Chris González, Javier Vargas, ‘Gory’ Ruiz, Antonio Fioravanti o Tito Zornoza, entre otros muchos.
Las 'Xerrades Essencials', que se celebran en el salón social de Es Nàutic, son una actividad abierta al público que da voz a mujeres y hombres con una mirada relevante sobre la evolución de Ibiza y del conjunto del archipiélago balear. En esta nueva cita, la música y su memoria serán las grandes protagonistas.
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