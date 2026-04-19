Sant Antoni abre una ventana a 70 años de música de Ibiza con la presentación de ‘Retro’

El Club Nàutic Sant Antoni acogerá el próximo miércoles 22 de abril a las 20 horas una nueva edición de las 'Xerrades Essencials' que estará dedicada a la presentación del libro ‘Retro: memoria de la música moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)’ (Balàfia Postals), del periodista ibicenco Pep Ribas ‘Hereva’. En el acto participará también la editora de la obra, Neus Escandell, y la sesión estará moderada por el periodista Xescu Prats.

La publicación, editada por Balàfia Postals y ya disponible desde hace varias semanas en las librerías de la isla, se presenta como una extensa mirada a la evolución de la música moderna en las Pitiusas a lo largo de siete décadas. El volumen repasa desde las primeras bandas de rock de Ibiza y Formentera hasta múltiples aspectos vinculados a la escena musical insular, como los técnicos de sonido, tiendas de discos, estudios de grabación, periodistas especializados, bares musicales, salas de fiestas con actuaciones en vivo e incluso la figura de un luthier.

Una obra monumental sobre 70 años de música

Con 540 páginas, cerca de 400 fotografías y 138 capítulos, ‘Retro’ se perfila como una de las principales novedades editoriales de cara a la jornada de Sant Jordi. El proyecto ha contado con el apoyo del empresario de Sant Antoni Pepe Roselló y de su empresa, Space Beach Club, además de la colaboración de Pep Pilot, de la Asociación Retro. Su elaboración se ha prolongado durante una década.

El libro 'Retro' / DI

Entre los contenidos más destacados figuran capítulos dedicados a los estudios Mediterráneo de Sant Llorenç, la historia del Sant Pepe Rock, grupos míticos como Nuevos Bohemios, Es Amics, Es Trons, Los Diana, The Drinkers o Uc, así como conciertos ya legendarios, entre ellos el de Bob Marley en la plaza de toros. El recorrido también alcanza a formaciones más recientes como Statuas de Sal, Projecte Mut, Uncle Sal, Bluesmàfia o Peter Colours, además de espacios emblemáticos como Can Jordi Blues Station.

Ribas ha realizado más de un centenar de entrevistas a nombres destacados del sector, entre ellos Manolo Díaz, Michel Galera, Ramón Bufí, Dennis Herman, Miquel Prats ‘Botja’, Jon Michell, Seán Mackey, Chris González, Javier Vargas, ‘Gory’ Ruiz, Antonio Fioravanti o Tito Zornoza, entre otros muchos.

Las 'Xerrades Essencials', que se celebran en el salón social de Es Nàutic, son una actividad abierta al público que da voz a mujeres y hombres con una mirada relevante sobre la evolución de Ibiza y del conjunto del archipiélago balear. En esta nueva cita, la música y su memoria serán las grandes protagonistas.