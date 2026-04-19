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Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía

El trágico suceso se ha producido este mediodía en un camino de Sant Rafel, en el municipio de Sant Antoni

Imagen de archivo de unas ambulancias en el Hospital Can Misses.

Imagen de archivo de unas ambulancias en el Hospital Can Misses. / V.Marí

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Un hombre de unos 70 años ha muerto este domingo en Ibiza tras un accidente con su propio tractor. Según fuentes del 061 el trágico suceso ha ocurrido esta mañana en el municipio de Sant Antoni. Al parecer, el hombre conducía el vehículo por un camino cuando éste ha volcado y el hombre ha quedado atrapado bajo el tractor.

El accidente se ha producido cerca de las tres de la tarde muy cerca del agroturismo Can Lluc, en la localidad de Sant Rafel. Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia, Policía Local de Sant Antoni, la Guardia Civil y bomberos.

Desde el Parque Insular de Bomberos explican que han recibido el aviso del 112 este mediodía y se han dirigido a toda prisa al lugar del accidente. "Hemos llegado al mismo tiempo que la ambulancia", comenta el cabo que ha intervenido en el suceso. Al llegar, los sanitarios han comprobado que el hombre había fallecido, por lo que el médico de la ambulancia ha certificado su muerte. Los bomberos han intervenido para levantar el vehículo y poder sacar el cuerpo, que estaba atrapado bajo el tractor.

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El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

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