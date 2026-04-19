Llama la atención
La radiografía del alquiler turístico ilegal en Ibiza que hace la Mesa contra el Intrusismo del Consell. Según sus datos, se trata de un mercado que mueven en su inmensa mayoría los particulares (86,4%), más de la mitad (52%) son españoles y tres de cada cuatro de ellos viven en las islas, lo que confirma el fuerte componente local de esta actividad.
Que los ayuntamientos de la isla no sepan aún cómo tramitar uno de los documentos que pueden exigirse en el proceso de regularización de inmigrantes: el certificado de vulnerabilidad. Los consistorios de Ibiza señalan que carecen de información y protocolos para atender a quienes se están acercando a sus servicios y que están intentando organizarse para poder expedir este documento.
El relato de los trabajadores del comercio de la isla que este viernes se concentraron en la principal zona comercial de la ciudad para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, especialmente salariales. Critican a las empresas, sobre todo a las nacionales, por no ser conscientes de que en Ibiza, con el mismo sueldo que se paga en otros puntos del país, no se llega a fin de mes.
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