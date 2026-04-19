La 'influencer' Verdeliss tras debutar como liebre en la Santa Eulària Ibiza Marathon: "Se ha sentido tan bonito"

Verdeliss, nombre con el que se conoce en redes a Estefanía Unzu, participó este sábado en el Santa Eulària Ibiza Marathon con un papel distinto al habitual. La influencer navarra corrió la prueba de 22 kilómetros como liebre, guiando a los participantes que buscaban completar el recorrido en 1 hora y 40 minutos.

La propia Verdeliss compartió después su entusiasmo en una publicación en Instagram, en la que resumió la experiencia con su estilo cercano y desenfadado: “Mi primera experiencia de liebre… me ofrezco por horas, fines de semana libres y doblajes de turno con recargo”, bromeó.

En el mismo mensaje, la influencer destacó el componente humano de la prueba y felicitó al resto de corredores: "Se ha sentido tan bonito". “Llevar un ritmito de compañía se siente desde una perspectiva tan fraternal”, escribió tras completar el recorrido. También hizo referencia a las condiciones de la jornada, marcada por el calor y la exigencia del trazado: “Hoy hizo calorcete y el recorrido tiene sus cuestitas”.

Apoyo en los momentos más exigentes

Según ha destacado la organización, su labor fue especialmente valiosa en un recorrido que exigía regularidad, control del esfuerzo y precisión en cada kilómetro. Desde los primeros compases de la carrera, el grupo que se formó a su alrededor mantuvo una dinámica estable y encontró en Verdeliss no solo una referencia para el cronómetro, sino también apoyo en los momentos más duros del trazado.

La creadora de contenido también aprovechó su publicación para mencionar a sus compañeros de labor durante la carrera, a quienes llamó en tono cariñoso sus “dos nuevos besties”, en referencia a los otros corredores que actuaron como liebres junto a ella. “Hablamos tanto que los 22 kilómetros pasaron volando”, señaló.

La participación de Verdeliss aportó además un plus de visibilidad a la prueba ibicenca, que volvió a reunir este sábado a numerosos corredores en una de las citas deportivas más destacadas del calendario insular. La influencer cerró su mensaje con un agradecimiento a la organización: “Gracias, Ibiza Marathon, qué disfrute”.

Acostumbrada a afrontar retos deportivos de gran exigencia, Verdeliss cambió esta vez la lógica de la competición por una función más colectiva: marcar el paso, sostener el ritmo y empujar al grupo hacia una meta concreta. Un papel menos vistoso que un podio, pero muy valorado por quienes afrontan la carrera pendientes del reloj.