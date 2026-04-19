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La 'influencer' Verdeliss tras debutar como liebre en la Santa Eulària Ibiza Marathon: "Se ha sentido tan bonito"
La creadora de contenido Estefanía Unzu participó este sábado en la carrera de 22 kilómetros como marcadora de ritmo
Verdeliss, nombre con el que se conoce en redes a Estefanía Unzu, participó este sábado en el Santa Eulària Ibiza Marathon con un papel distinto al habitual. La influencer navarra corrió la prueba de 22 kilómetros como liebre, guiando a los participantes que buscaban completar el recorrido en 1 hora y 40 minutos.
La propia Verdeliss compartió después su entusiasmo en una publicación en Instagram, en la que resumió la experiencia con su estilo cercano y desenfadado: “Mi primera experiencia de liebre… me ofrezco por horas, fines de semana libres y doblajes de turno con recargo”, bromeó.
En el mismo mensaje, la influencer destacó el componente humano de la prueba y felicitó al resto de corredores: "Se ha sentido tan bonito". “Llevar un ritmito de compañía se siente desde una perspectiva tan fraternal”, escribió tras completar el recorrido. También hizo referencia a las condiciones de la jornada, marcada por el calor y la exigencia del trazado: “Hoy hizo calorcete y el recorrido tiene sus cuestitas”.
Apoyo en los momentos más exigentes
Según ha destacado la organización, su labor fue especialmente valiosa en un recorrido que exigía regularidad, control del esfuerzo y precisión en cada kilómetro. Desde los primeros compases de la carrera, el grupo que se formó a su alrededor mantuvo una dinámica estable y encontró en Verdeliss no solo una referencia para el cronómetro, sino también apoyo en los momentos más duros del trazado.
La creadora de contenido también aprovechó su publicación para mencionar a sus compañeros de labor durante la carrera, a quienes llamó en tono cariñoso sus “dos nuevos besties”, en referencia a los otros corredores que actuaron como liebres junto a ella. “Hablamos tanto que los 22 kilómetros pasaron volando”, señaló.
La participación de Verdeliss aportó además un plus de visibilidad a la prueba ibicenca, que volvió a reunir este sábado a numerosos corredores en una de las citas deportivas más destacadas del calendario insular. La influencer cerró su mensaje con un agradecimiento a la organización: “Gracias, Ibiza Marathon, qué disfrute”.
Acostumbrada a afrontar retos deportivos de gran exigencia, Verdeliss cambió esta vez la lógica de la competición por una función más colectiva: marcar el paso, sostener el ritmo y empujar al grupo hacia una meta concreta. Un papel menos vistoso que un podio, pero muy valorado por quienes afrontan la carrera pendientes del reloj.
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