La receta de judías verdes más rica que puedas imaginar: con picada de avellanas y piquillos

Lo confieso: no me gustan mucho las judías verdes. Las tolero en un guiso o en un arroz, aunque no me hace mucha gracia encontrarme con su sabor, tengo la sensación de que lo contamina todo, así que las suelo tomar solas, en platos en los que ellas son las auténticas protagonistas. Algo disfrazadas. La receta que traemos hoy es, sin duda, el plato más rico de judías verdes que conozco. Os recomiendo hacer cantidades industriales de la picada y guardarla en el congelador en dosis más pequeñas para usarla cuando queráis. Y en el plato que queráis, porque está de vicio. Un poco ligera, calentita y sobre unos huevos cocidos es pura fantasía.

Yo he usado avellanas porque son el fruto seco que más me gusta, pero valdría con almendras, pistachos, anacardos, pipas… El que más os guste. Y la densidad de la picada, al gusto también. A mí me gusta espesita, intensa, pero se puede hacer más clara añadiéndole más agua de la cocción de las judías mientras la estamos triturando. Otro punto a favor de esta receta, se hace en diez minutos. Algo menos si, como a mí, os gustan las verduras algo cruditas.

Ingredientes (para 2 personas): 400 gramos de judías verdes (4,90€)

4 ajos (0,36€)

3 rebanadas de pan (0,12€)

60 gramos de avellanas (1,69€)

2 pimientos del piquillo en conserva (0,59€)

Sal y pimienta

Aceite Precio total: 7,66 € (3,83€ por persona)

Preparación

—Lavar las judías, quitarles las puntas y cortarlas a trocitos. Cocerlas en agua con abundante sal o al vapor. Al gusto.

—En una sartén con un chorro generoso de aceite sofreír los ajos enteros y pelados hasta que estén dorados. Apartar y reservar. Hacer lo mismo con las rebanadas de pan.

—Con el fuego apagado, con el calor residual, caramelizar los pimientos del piquillo.

—En el vaso de la batidora triturar las avellanas con los ajos, el pan, los pimientos, un pellizco de sal, pimienta negra y un cucharón del agua de cocción de las judías.

—Colar las judías y sofreírlas en la misma sartén, con el aceite que queda. Agregar la crema de avellanas y dar unas vueltas todo junto.

—Servir con un chorro de aceite de oliva y unas avellanas.

El toque gourmet

Los amantes de los sabores fuertes pueden añadir al puré un par de ajos crudos.