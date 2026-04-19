Susy Martín, sobre la Feria Andaluza de Ibiza: "La alegría que se desprende contagia a todo el que llega"

Lunares, guitarras y rebujito: la Feria Andaluza de Ibiza se celebra este fin de semana en el aparcamiento de Cas Dominguets y, un año más, no deja indiferente a nadie. Entre el entusiasmo, la nostalgia, las quejas y el humor, Diario de Ibiza ha preguntado a sus lectores qué es lo que más valoran de esta celebración.

Las respuestas reflejan la esencia de la isla: una mezcla de hospitalidad, tradición, críticas al aparcamiento y alguna que otra nota de humor.

Para muchos, el mayor atractivo no es algo material, sino el ambiente que se respira. Susy Martín destaca la energía positiva del evento: "La alegría que se desprende contagia a todo el que llega allí. No es solo para los andaluces, es para todos los que quieran porque todos son bien acogidos". En una línea similar, Xaquelina lo resume de forma directa: "¡Los andaluces!".

Por su parte, Isabel Ortiz reivindica la presencia de esta cultura en todo el país: "Los andaluces somos muchos en todas las ciudades... y al que no le guste la feria, que no vaya".

Gastronomía y ambiente: Entre el rebujito y el "cubata"

Como en toda buena feria, el paladar manda. Tania lo tiene claro: lo mejor es el rebujito. Otros, como Fran, prefieren apostar por los clásicos "cubatas", mientras que Germán lanza un guiño a los habituales mencionando a "los del Varadero".

Desde las propias casetas, la invitación es formal. Aritz anima a los indecisos a acercarse este domingo: "Os esperamos en la caseta de la Hermandad de San Antonio. Tenemos comida y bebida típica, actuaciones y ganas de compartir un rato".

¿Mejor que las discotecas?

El debate sobre el modelo de ocio de Ibiza también se ha colado en los comentarios. Raúl Contreras defiende este tipo de celebraciones frente al ocio nocturno tradicional de la isla: "Es una fiesta más sana y no la de las discotecas, yo no lo veo mal". Jose García va más allá y, con un tono algo más tajante, invita a los críticos a buscarse otro plan: "Al que no le guste, que se vaya a ses Figueretes a comerse un kebab".

No todo son palmas y olés. La logística de la ciudad durante estos días sigue siendo un punto de fricción. Mont lamenta el impacto en el día a día de los residentes: "Lo que no me gusta es que nos quita aparcamientos gratis para los trabajadores".

También hay quienes echan de menos un toque más purista. Luis Martínez se muestra escéptico con el ambiente: "Es una imitación, le falta alegría. Una feria andaluza es andaluza". Otros, como Raúl, son más drásticos al responder qué es lo que más le gusta: "Cuando lo desmontan".

Finalmente, queda la postura de quienes, sin ser apasionados del evento, apuestan por la convivencia. Rosa Guasch confiesa no haber ido nunca, pero defiende el derecho a celebrar: "Si los andaluces celebran su fiesta, me parece bien". Una opinión que comparte Mariano con un escueto: "Son sus costumbres y hay que respetarlas".