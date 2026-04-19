El cuento que nació para salvar una palabra de Ibiza: ‘He impossiblat es capell!’

«Publicar este cuento me hace mucha ilusión porque nace de la idea de preservar una palabra nuestra: impossiblar», explica Meritxell Rius Montcusí. Tiene entre las manos, aún calentito, ‘He impossiblat es capell!’ (Balàfia Postals), el cuento que, con ilustraciones de Antoni Marí Tirurit, acaba de publicar. De esa palabra, impossiblar, le gusta la sonoridad, le parece bonita y, sobre todo, que es muy de la isla.

Meritxell Rius con un ejemplar de ‘He impossiblat es capell!’. / FOTOS de M. R. / TIRURIT

Cuando pensó en convertir esa palabra en protagonista del cuento, lo primero que le vino a la cabeza, como objeto perdido, porque eso es lo que significa impossiblar, no saber muy bien dónde se ha dejado algo, fue un sombrero de paja. Algo que pierde el protagonista, Llorenç, que recorre la finca recurriendo a personas y animales para ver si alguien sabe dónde está. «A partir de ese capell perdido surgen los valores que impregnan todos mis cuentos. Esa invitación a tener una vida más lenta y consciente, a parar y respirar hondo, a ver y valorar las pequeñas cosas, a llevar un ritmo más natural y tranquilo, a estar más en contacto con la naturaleza, a cuidarnos más unos a los otros y a confiar», relata la escritora. Sobre todo a confiar.

Catalina, una de las personas que ayuda a Llorenç en su búsqueda. / FOTOS de M. R. / TIRURIT

Y en esta parte, señala, emocionándose, tiene mucho que ver uno de los personajes del cuento, Toni Guasch, de Can Maneta. Es personaje, pero fue, antes de fallecer, persona importante en la vida de la escritora. Compañero del instituto Xarc con el que podía pasarse horas hablando de esas palabras en vías de desaparición. «Conocía las variantes, la fonética, la etimología...», recuerda Meritxell Rius, que señala que desde ese punto de calma, conciencia y confianza se puede encontrar aquello que hemos impossiblat o que queremos en la vida.

Llorenç, cuando se da cuenta de que le falta el sombrero. / FOTOS de M. R. / TIRURIT

El texto, escrito en verso, se acompaña de las ilustraciones de Tirurit. Hacía mucho que ambos tenían muchas ganas de trabajar juntos en un cuento, pero no se daba la situación. «Cada vez que nos veíamos nos lo decíamos», apunta Rius, que detalla que escribió el cuento pensando en las ilustraciones que podría hacer el ilustrador ibicenco, que confiesa que este último año ha podido dedicarse más a sus proyectos después de pedir una reducción de jornada. De hecho, los dos tendrán un Sant Jordi movidito.

La escritora tiene como novedad no sólo ‘He impossiblat es capell!’ sino también ‘El pardal que no volava’. «Mi cuento más local y el más internacional», manifiesta. Tirurit, además, presenta la semana que viene la trilogía de Piulo, editado por el Institut d’Estudis Eivissencs y que cuenta las historias de un pajarito de la isla que quiere aprender a sonar, cantar y ballar pagès. «Hemos hecho un buen equipo», comentan los autores del cuento que cuenta, al final, con algunos juegos y actividades para los pequeños, además de un glosario con algunas palabras de la isla que también deben conservarse: acanat, delibat, camallada, fameliar...