Delincuencia
Condenados dos cacos que robaron en una joyería de Ibiza y perdieron su botín cuando escapaban a la carrera
La responsable del local salió en su persecución y pudo identificarlos en el juicio
La Audiencia Provincial ha confirmado la condena de cinco meses de cárcel impuesta a dos acusados reincidentes por intentar llevarse una vitrina con joyas de una joyería de Ibiza, en unos hechos ocurridos a plena luz del día y que quedaron frustrados cuando fueron perseguidos por la responsable del establecimiento.
Según recoge la sentencia, ambos entraron en el local, situado en la avenida de España, sobre las 13 horas del 18 de septiembre de 2024 y, una vez dentro, cogieron una vitrina que contenía joyas. El conjunto, formado por el expositor y los objetos que albergaba, estaba valorado en 3.500 euros. Tras hacerse con ella, salieron del establecimiento e iniciaron la huida.
La responsable del comercio reaccionó de inmediato y salió detrás de ellos sin perderlos de vista en ningún momento. Durante la fuga, los acusados dejaron caer la vitrina al suelo, de forma que las joyas quedaron esparcidas. Ese seguimiento inmediato por parte de la perjudicada resultó después relevante para la identificación de ambos.
Pruebas contundentes
La defensa recurrió la sentencia al entender que había existido un error en la valoración de la prueba, pero la Audiencia rechaza ese argumento. La Sala considera válidos tanto el reconocimiento realizado por la responsable del establecimiento como el efectuado por un agente de policía que visionó las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. A juicio del tribunal, la condena se sustenta en «una prueba directa, claramente incriminatoria y suficientemente reforzada».
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