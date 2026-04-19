Comunidad filipina
La comunidad filipina de Ibiza celebra el 80 cumpleaños de la madre del párroco Virgilio
La comunidad filipina de Ibiza se reúne en Can Bonet para celebrar el 80 cumpleaños de Consuelo, madre del párroco Virgilio Bago Malgapo, con una ceremonia especial y un cerdo asado
Unos 200 miembros de la comunidad filipina en Ibiza han celebrado este domingo en Can Bonet el 80 cumpleaños de Consuelo, la madre de Virgilio Bago Malgapo, párroco de la Sagrada Familia, capellán responsable de los fieles filipinos y delegado de Migraciones.
Para celebrar un aniversario tan especial, han venido a Ibiza cuatro de los otros cinco hijos de Consuelo, que reside en la isla desde hace un año. Una de ellas, Corazón, ha viajado desde Singapur; Romeo, desde Canadá, y las otras dos hijas, desde Filipinas, donde trabajan y residen.
Y al tratarse de una celebración tan importante para la comunidad filipina, han preparado una gran ceremonia e, incluso, han asado durante buena parte del día un cerdo a la manera tradicional del país, algo que sólo hacen en ocasiones excepcionales.
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