Un centenar de manifestantes vuelve a clamar en Ibiza contra el «hambre de sangre» de Israel

Un centenar de manifestantes se volvió a congregar este domingo en el paseo de Vara de Rey de Ibiza para mostrar su apoyo al pueblo palestino y clamar contra el «hambre de sangre» que, según denunciaron, continúa mostrando Israel con cada decisión que toma a nivel internacional.

Ni el día festivo ni el clima muy favorable, que invitaba a pensar en excursiones a la playa, impidió que en Ibiza se volviera a escuchar la voz de todos lo que continúan protestando contra las acciones de la «entidad sionista» y luchando para que «el genocidio de Gaza» no caiga en el olvido, sepultado por otros conflictos dentro del convulso panorama mundial que cada día sorprende un nuevo incendio.

«Se ha parado de hablar de Gaza por un supuesto alto fuego falso, pero Gaza sigue siendo bombardeada y se sigue bloqueando la entrada de la ayuda humanitaria. El pueblo de Gaza sigue sufriendo una situación inhumana. Los niños están fuera de la escolarización. Las casas están siendo bombardeadas. Sigue habiendo asesinatos. Los periodistas siguen muriendo, los sanitarios siguen siendo perseguidos y los presos siguen en las cárceles. La situación en Gaza sigue igual que antes. Esto tiene que acabar. El genocidio continúa», denunció el portavoz de la protesta, Chakir Bouassel, a Diaro de Ibiza.

El dominó de Israel

La protesta estaba convocada a mediodía y a esa hora la estatua de Vara de Rey ya estaba una vez más rodeada por pancartas en apoyo al pueblo palestino y contra Israel, pero también contra su «cómplice» Donald Trump, que ya hace casi dos meses que unieron fuerzas para lanzar su ofensiva militar sobre Irán, de destino completamente incierto a día de hoy.

«Irán es el eje de la resistencia. Irán es un ‘no’ en la zona y tiene un ‘no’ con mucha fuerza. Por eso quieren acabar con Irán», analizó Bouassel, quien avisó de que este país solo es una pieza del dominó que Israel tiene en mente: «Cuando acaben con Irán, si llegan a acabar con Irán, que lo dudo muchísimo, irán a por Turquía. El siguiente será Turquía y después, Pakistán. Luego ya Egipto y la zona ya estará en bandeja de oro», pronosticó el portavoz de la protesta.

Pena de muerte en Cisjordania

De nuevo, la Plataforma de solidaridad con el pueblo palestino también estuvo animada por los tambores de la batucada y por una particular versión del ‘Bella Ciao’, clásico himno de la lucha antifascista, con una letra adaptada a la defensa del pueblo palestino. También volvieron a ondear las banderas de Palestina y sus colores, repartidos en camisetas, pancartas y pegatinas, se replicaron en numerosas ilustraciones de sandías, convertida desde hace tiempo en la fruta por antonomasia de estas protestas.

Además, también se mencionó la «vergüenza mundial» que supone la reciente aprobación en Israel de la pena de muerte solo para palestinos. «Si la Unión Europea todavía pone cara a la defensa de los derechos humanos, tiene que revocar el acuerdo de la asociación con el cuerpo sionista», exigió el portavoz.