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Verdeliss se pone al frente de la 22K del Santa Eulària Ibiza Marathon
Ayuda a los participantes a mantener un ritmo constante y a superar los momentos de mayor exigencia en la carrera
La influencer y creadora de contenido conocida en redes como Verdeliss, Estefanía Unzu, participó este sábado en la prueba de 22 kilómetros del Santa Eulària Ibiza Marathon como marcadora de ritmo para los corredores que buscaban completar el recorrido en 1 hora y 40 minutos.
Lejos de competir por un puesto destacado, Unzu asumió en esta ocasión un papel distinto al habitual: el de guiar al grupo desde la salida hasta la meta, manteniendo un ritmo constante y sirviendo de referencia para decenas de participantes con un objetivo muy concreto.
Según ha destacado la organización, su labor fue clave en un tramo que exige regularidad, control del esfuerzo y precisión en cada kilómetro. Desde los primeros compases de la carrera, el grupo que se formó a su alrededor mantuvo una dinámica estable y "encontró en Verdeliss no solo una referencia para el cronómetro, sino también apoyo en los momentos más exigentes del recorrido".
Un apoyo para los corredores
La organización recuerda que el papel del pacer va más allá de marcar un tiempo, ya que también implica interpretar las sensaciones del grupo, leer el desarrollo de la carrera y ayudar a sostener el ritmo cuando aparece el desgaste físico.
Esta iniciativa permitió a muchos corredores afrontar la 22K con una referencia clara y aumentar así sus opciones de alcanzar su objetivo. En este sentido, la organización ha asegurado que la presencia de Verdeliss "aportó un valor añadido a la experiencia del participante" y reforzó el carácter cercano y accesible del evento.
Además, el Santa Eulària Ibiza Marathon sostiene que la distancia de 22K vuelve a consolidarse como una prueba rápida y atractiva, capaz de reunir tanto a atletas que persiguen rendimiento como a corredores que priorizan la experiencia personal.
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