Tellado pide en Ibiza la dimisión de Armengol: «Es la gran conseguidora de la trama Koldo»

El «azote del Gobierno y de Pedro Sánchez». Así ha anunciado Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, a Miguel Tellado, secretario general del PP nacional, antes de que subiera al atril, donde este ha reconocido que una de las dos cosas que ha venido a hacer a la isla, además de asistir a la reelección a la «búlgara» (pues logró el 100% de los votos) de José Vicente Marí Bosó como presidente del PP ibicenco, es «hablar mal del PSOE». «Es mi tarea», reconoce.

El objetivo de la mayor parte de sus invectivas ha sido, como era de prever, Francina Armengol, expresidenta del Govern balear, actual presidenta del Congreso y «la gran conseguidora de la trama de las mascarillas de Koldo» cuando esta quiso «robar» a Balears. Tellado considera que, tras conocerse el contenido de los mensajes de WhatsApp destapados en un reciente informe de la UCO, Armengol debe dimitir: «No puede continuar ni un día más al frente del Congreso», considera Tellado.

Para el secretario general de los populares, no es que Armengol, como ha anunciado, no quiera volver a presentarse como candidata a la presidencia de Balears por el PSOE: «Es que no puede tras el escándalo descomunal de corrupción» en el que, a su juicio, ha participado. Lleva, según Tellado, «dos años mintiendo». Primero, a los españoles, pero «quizás también al Tribunal Supremo»: «Y mentir a la Justicia es un delito. Ya veremos si su coche oficial no la lleva a responder por esas mentiras ante ese tribunal».

Ha recordado que Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Fomento, la llamaba «cariño» en sus mensajes de WhatsApp y, en una dialéctica poco trabajada, que hay otras palabras que también empiezan por la misma letra y que, a su entender, le vienen al pelo: «Conseguidora, cómplice, corrupta… Es una vergüenza que haya sido presidenta de esta Comunitat Autònoma».

Un "océano moral" entre el PP y el PSOE

En su tarea de «azote» gubernamental, ha recordado además el encuentro, este fin de semana en Barcelona, del presidente Pedro Sánchez con «lo más granado del populismo» mundial, mientras el PP agasajaba en Madrid a Corina Machado, la opositora venezolana: «Ese es el océano moral que nos separa del Gobierno».

También ha repasado otros temas de actualidad, como la regularización de inmigrantes, que considera «una anomalía, un completo disparate», una «alfombra roja a la ilegalidad», mientras el Gobierno no explica a cuántas personas beneficiará: «¿Un millón, dos millones…? O no lo sabe o no quiere decirlo».

Y respecto al pacto del PP con Vox en Extremadura, Tellado, sin mencionar al partido ultra ni tampoco la polémica generada por el uso de la definición «prioridad nacional» en ese acuerdo para indicar a quiénes se beneficiará a la hora de otorgar ayudas, ha retado al PSOE: «Que busque [en ese pacto] una sola cesión» a Vox.

«Que el PSOE busque una sola cesión» a Vox en el pacto de Extremadura

«Hay cosas que sólo pueden pasar en Bulgaria y en Ibiza». Lo ha soltado Tellado tras darse a conocer que José Vicente Marí Bosó, el único candidato, era reelegido (lo es desde 2015) presidente de la formación en la isla con el 100% de los votos, un porcentaje que ni siquiera los búlgaros llegaron a contemplar en la época soviética.

Qué diferencia con abril de 1999, cuando se eligió a José Juan Cardona como presidente en sustitución de Joan Colomar, que acababa de dimitir (Manuel Alonso también renunció como secretario general) tras alegar falta de democracia interna, ausencia de renovación en las candidaturas y la escasa sensibilidad medioambiental de la dirección.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presente en el acto, se ha deshecho en elogios a la hora de describir a Marí Bosó, quien, asegura, es sinónimo de «serenidad, generosidad, reflexión y pausa, palabra, equipo y lealtad. Y ante todo es un buen hombre» que ha logrado que «la fuerza del partido sea su unidad». Ha confesado que si es presidenta del Govern es gracias a una llamada que le hizo cuando tenía dudas, «cuando las cosas no eran tan bonitas como ahora… Y las encuestas mucho menos». ¿Y qué le dijo? «Que Ibiza estaría conmigo». También ha elogiado al presidente del Consell, Vicent Marí: «Abre debates y caminos nuevos… que luego copiamos todos, porque copiamos lo que funciona», en referencia a, por ejemplo, la lucha contra el intrusismo.

«No hay que caer en la autocomplacencia»

«Si hoy es sábado, esto es Bulgaria, o casi casi». El reelegido presidente del PP en Ibiza, José Vicent Marí Bosó, también se tomó a broma, como Miguel Tellado, haber superado en porcentaje a los búlgaros soviéticos (que, para disimular, nunca alcanzaban el 100% logrado por el ibicenco), pero sobre todo aprovechó su holgadísima victoria para instar a los presentes a «no caer en la autocomplacencia» ante los comicios locales que se celebrarán en un año, es decir, en no darlos por ganados tras los abrumadores resultados obtenidos en 2023: «No nos podemos despistar ni en las instituciones [que gobernamos] ni en el partido en el tiempo que queda hasta las próximas elecciones».

También pidió Bosó a los delegados populares «no caer en el continuismo». «No hay que hacer lo mismo. Salgamos a las calles a preguntar a los ciudadanos».

"Bosó es leal, trabajador, meticuloso y brillante en el uso de la palabra en el Congreso, un azote allí para los socialistas»

Miguel Tellado, como Marga Prohens, elogió a Bosó: «Le conozco bien. Es leal, trabajador, meticuloso y brillante en el uso de la palabra en el Congreso, un azote allí para los socialistas». Y además, «humilde», pese al peso que tiene en el equipo económico del PP en Madrid, asegura Tellado. Más elogios sobre Marí Bosó: los brindados por el presidente del Consell, Vicent Marí, para quien desde que cogió las riendas en 2015 «el PP está más unido y fuerte».